"Lo hago por necesidad": Vecinos de Colina discuten con habitantes de toma irregular durante despacho del 'Mucho Gusto'

03 may. 2023 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

En un nuevo reportaje de "Mucho Gusto" se reveló la venta de casas construidas dentro de terrenos tomados. Se trata de un lucrativo negocio que atrae una serie de conflictos, principalmente a quienes habitan en los alrededores de estos terrenos.

En este caso específico, se trata de los vecinos de la toma llamada Villa Dignidad, ubicada en la comuna de Colina, y que habría sido erigida durante el año 2020. Un sector en que originalmente estaba planeado construir áreas verdes y más viviendas regulares.

Isabel Valenzuela, alcaldesa de la comuna, reveló la falta de recursos que tienen como entidad para poder resolver la situación.

"Hay una mafia detrás, hay un grupo organizado. Hay irregularidades que están en el sector. Nosotros como municipalidad no podemos hacer nada, solo entregar las denuncias y entregar los avisos de las denuncias de los mismos vecinos", explicó la edil.

"Viven mejor que nosotros"

Vecinos del sector, en conversación con "Mucho Gusto", revelaron las condiciones en las que se habita al interior de la toma.

"Ellos llegan e instalan en un dos por tres cerámicos, segundos y tercer piso, tienen 7 dormitorios y nosotros tenemos dos y medio", explicó Macarena, quien compara las construcciones de la toma con su casa construida por la misma inmobiliaria que es dueña del terreno ilegalmente adjudicado.

"Viven mejor que nosotros, porque tienen luz, agua gratis", añadió.

Cable satelital, piscinas, comercio irregular e incluso iglesias evangélicas habría al interior de esta toma, que se ha convertido en un foco de peligro de incendios, delincuencia e incluso constantes molestias para sus vecinos.

"Lo hago por necesidad"

Una tensa situación se vivió cuando uno de los habitantes de la toma comenzó a increpar tras los dichos de los vecinos que conversaron con "Mucho Gusto".

"Yo me vine a vivir acá porque no me daba para pagar el arriendo… yo sé que no soy dueño del terreno… No debería estar viviendo en el terreno, pero lo hago por necesidad", comentó Jorge, quien hace tres años llegó a vivir a la toma y que trabaja en construcción en el norte del país.

Pero Macarena respondió contando su historia. Que su marido contrajo coronavirus y pasó varios meses internado, por lo que sí conoce qué es la necesidad.

"No me digas que es una necesidad. Porque yo también he tenido necesidades y no me he tomado ningún terreno y vivo en una casa, pero con mi esfuerzo. ¿Por qué tomarte un terreno que no es tuyo?", explicó Macarena, quien vive en una de las casas regularizadas de la zona.

