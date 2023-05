"Tú y yo no vamos a ser nada": Audios revelan vuelco en caso de joven venezolana asesinada en Sagrada Familia

03 may. 2023 - 13:30 hrs.

En medio de los trámites para legalizar su título en Chile se encontraba la joven enfermera Karen Moreno Pernía, al momento de ser asesinada por un hombre, quien inicialmente se pensó que sería su pareja, tal como lo supuso la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin embargo, en verdad se trataría de un compañero de trabajo, identificado como Luis Mata Meza, que presuntamente quería establecer una relación amorosa con su compatriota venezolana.

Al ser rechazado, el sujeto —hoy en prisión preventiva— es el principal sospechoso de estrangularla hasta matarla, lo que ocurrió el pasado jueves 27 de abril en la comuna de Sagrada Familia, en la región del Maule.

El presunto acoso que sufría Karen fue revelado por una de sus amigas, pues existen audios de conversaciones que consignan que la mujer había hablado con su victimario para pedirle que se le alejara, lo que no bastó para seguir con vida.

Los últimos meses de vida de Karen

María Escalante conoció a Karen cuando ambas tenían 18 años de edad y cursaban la carrera de Enfermería en un instituto profesional en Venezuela. En 2019 egresaron y Moreno, en ese tiempo casada, emigró con su marido a Colombia.

Cuatro años después, una vez divorciada, las amigas se reunieron en Cúcuta a finales de 2022; dicho encuentro fue entendido por María como una despedida: "Como si lo hubiese presentido, me dijo que quería que tuviéramos nuestra última salida. Compartimos, reímos y conversamos de todo. Luego tomó rumbo a Chile, en diciembre, en donde encontró su trágico final", contó la mujer en el diario local La Nación.

Karen Moreno tenía 25 años y era enfermera (La Nación)

En Chile, Karen encontró trabajo en un terreno ubicado en Sagrada Familia. La idea era trabajar en lo que ella había estudiado, así que el martes 25 de abril llamó a sus padres, residentes en Venezuela, para pedirles que reunieran algunos documentos y efectuar la legalización de su título técnico.

Esa fue la última vez que José Moreno y Petra Pernía conversaron con su hija: "Ella no tenía ninguna relación, estaba concentrada en trabajar para salir adelante. Se divorció de manera amigable y su expareja vive en Chile, pero en otra provincia. Él no tiene nada que ver con el hecho", dijeron a la prensa local.

Los audios que revelaron el acoso

Antes de ser asesinada, Karen dialogó con María para detallarle la situación que estaba viviendo con su colega, quien habría invadido su espacio. De hecho, ambos residían en una casa que sus empleadores les habían asignado, así que los problemas de convivencia eran frecuentes.

Así era la entrada del lugar donde trabajaban Karen y su presunto asesino (PDI Maule)

"Invadió mi privacidad, mi espacio. Se tornó feo el ambiente y no me gustó", relató Moreno en un audio. En otra nota de voz, le comentó a Escalante que "con respecto al muchacho, le dejé las cosas claras".

"Le dije: 'Tú y yo no vamos a ser nada, ni seremos ni vamos a ser en ningún momento. Grábate eso, yo no estoy preparada para tener pareja y mucho menos como tú. A mí no me gusta que me estén reprimiendo de cosas, diciéndome cosas que no vienen al caso'", manifestó la víctima.

Según los archivos que presentó María al mencionado diario, Karen también sospechaba que su presunto asesino le había escondido el pasaporte, a propósito de sus intenciones de renunciar al trabajo.

