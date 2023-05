Migrante trata de cruzar corriendo la frontera de Perú: Se reportan enfrentamientos con la policía de ese país

01 may. 2023 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro de video mostró cómo un migrante trató de cruzar corriendo la frontera de Perú, mientras varios agentes lo persiguieron. Y no fue lo único que sucedió en el lugar, ya que varios medios incaicos reportaron enfrentamientos con la policía de ese país.

Esto sucede en el contexto de la gran cantidad de migrantes venezolanos que aún se encuentran varados en la frontera entre esa nación y Chile, a la espera de que las autoridades les entreguen soluciones para poder retornar a su país natal.

Ir a la siguiente nota

El enfrentamiento

Según informó el medio La República, el hecho sucedió en horas de la mañana, cuando el ciudadano intentó ingresar a Perú corriendo una larga distancia y evadiendo una gran cantidad de policías.

Sin embargo, el sujeto fue detenido por los agentes de la PNP. Junto a él, otras decenas de migrantes intentaron burlar la vigilancia policial y se enfrentaron con los uniformados.

"No hay agua, no hay comida"

En tanto, en entrevista con el matinal de Mega, Mucho Gusto, una joven migrante en el paso Chacalluta relató que "ya llevamos aquí más de una semana, no hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Qué más quieren de uno aquí?"

"Yo lo que digo es que coordinen un autobús, que ellos mismos (la policía peruana) lo escolten hasta un cierto punto que ellos decidan para irnos ya", agregó.

"Hay seis niños enfermos allá arriba, por Dios, ¿qué más quieren?", cerró.

Más temprano en la semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela comunicó la disposición de aviones para garantizar un eventual retorno de sus compatriotas.

Todo sobre Migrantes