Mujer fue esterilizada contra su voluntad luego del parto: "Me da rabia, decidieron por mí"

30 abr. 2023 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Madres denuncian haber sido esterilizadas contra su voluntad en distintos hospitales públicos del país luego de sus partos.

Según sus testimonios, habrían entrado a pabellón para dar a luz por cesárea, pero salieron "esterilizadas" sin dar su consentimiento.

Esterilizada contra su voluntad

Daniela Zamora, de 27 años, dio a luz en 2021 en el Hospital de La Florida luego de una cesárea de emergencia, sin embargo, horas después de tener a su bebé, tuvo que firmar un papel.

"Llega una doctora y me dice 'firma aquí porque este es el consentimiento de que íbamos a hacer una cesárea'. Yo creo que ingenuamente firmé ese papel, no recuerdo. Tampoco leí, y si lo leí, no recuerdo qué decía el papel", contó Daniela.

A pesar de no saber qué documento firmó, fue enfática en señalar que jamás pidió ser esterilizada.

"Me da rabia, decidieron por mí, mi idea era tener un hijo más, quizás no muchos hijos, pero sí un hermano para mi hijo y ellos me quitaron esa oportunidad", se lamentó.

¿Qué dice la normativa de esterilización?

Para autorizar una esterilización se requiere cumplir con 3 requisitos: informarle a la mujer que el procedimiento es irreversible, explicarle que existen otros métodos anticonceptivos y solicitarle -en caso de cesárea- un consentimiento por escrito previo a la cirugía de parto.

La normativa es clara en señalar que la decisión se debe tomar con tiempo y que jamás debe estar sometida a las presiones que ocurren en un parto.

