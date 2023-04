"Nos dijeron que si no hay una muerte no hacen nada": Vecinos de Parque Alto desesperados por delincuencia desatada

29 abr. 2023 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

La situación delictual en el sector Parque Alto de la comuna de Puente Alto tiene preocupados a los vecinos, quienes temen por su integridad, sus familias y hogares.

Tal es su preocupación que han instalado cámaras de seguridad, barreras "new yersey" y portones a la entrada de sus pasajes, sin embargo, sus esfuerzos han sido inservibles.

Ir a la siguiente nota

Delincuencia en Parque Alto

La Villa Parque Alto, un área cercana a Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, prometía ser el paraíso para estas familias. Hermosas casas, espacios verdes y seguridad comunal, sin embargo, jamás imaginaron que en cosa de meses todo cambiaría.

Robos a domicilios, asaltos en la calle, portonazos son solo una parte de lo que viven los habitantes de este sector, quienes han adoptado medidas de seguridad para defenderse de la delincuencia.

Han instalado portones a las entradas de los pasajes, alarmas comunitarias, cámaras de seguridad y barreras "new yersey", pero aun así, no logran frenar a los delincuentes. Además, el municipio y los Carabineros no permiten algunas de sus medidas de prevención.

Barreras "new yersey" puestas por los vecinos

Municipio retira portón de seguridad

Esto debido a que la municipalidad obligó a un grupo de vecinos a quitar un portón que instalaron, ya que este no cumple con las normas establecidas por el municipio.

"Donde yo vivo, hemos sufrido cinco robos, tres veces en la misma casa. Pusimos los portones y llegaron de la municipalidad a decirnos que iban a retirar los portones. Nosotros gastamos 10 millones y medio en esto y cada vecino puso 450 mil pesos. Nos duró aproximadamente 3 semanas", explica Carla Marambio, vecina del sector.

Autoridades no apoyan a los vecinos

Olga González, directora de seguridad de Puente Alto, explica que, "ese portón no se puede autorizar porque la calle mide más de siete metros, lo que nos obliga a nosotros como municipio a proceder al retiro del portón".

Cabe mencionar que el apoyo que han recibido de la policía, ha sido nulo, ya que los puentealtinos denuncian que no hay contingente policial disponible y no han querido acudir a sus llamados.

Tatiana Ugarte, quien sufrió un robo en su domicilio, cuenta que, "los Carabineros fueron y nos comentaron que 'si no hay una muerte no hacemos nada'".

Los vecinos están pendientes de proteger lo que con esfuerzo han construido, sin embargo, su lucha contra los antisociales se ve cada vez más difícil.

Todo sobre Reportajes