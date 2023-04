Lo asaltaron, atropellaron y le dispararon dos veces: Violento atraco se registra en San Miguel

23 abr. 2023 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio, un vecino de San Miguel, fue víctima de un violento atraco ocurrido en dicha comuna la madrugada del lunes recién pasado, en el cual lo asaltaron, atropellaron y le dispararon en dos ocasiones.

El incidente se produjo de madrugada, alrededor de las 05:00 horas, y para fortuna de la víctima, ninguno de los disparos percutados en su contra le impactaron en el cuerpo.

¿Qué dijo?

Al relatar el episodio, en conversación con Rodrigo Sepúlveda, Claudio comenzó señalando que "yo entreno todas las mañanas, justo el día lunes en la mañana decidí ir al gimnasio que queda en la esquina de mi casa, a 400 metros..."

"Voy a cuatro casas de la mía y se me acerca un auto, alcanzo a verlo, veo que abren las puertas y puros encapuchados empiezan a bajar. Arranco hacia Gran Avenida y logro escapar de los 'gallos'", agregó.

Sin embargo, explicó que posteriormente "los tipos manejan (...), te encierran, se bajan dos, yo vuelvo a arrancar, me devuelvo arrancando hacia mi casa, pegan un par de tiros, no me dan, el auto retrocede en forma recta, y me encuentro con un tipo que me está apuntando al pecho".

"En ese minuto yo tuve que cruzar la calle, y al cruzar dije 'o me acerco a la vereda y este 'gallo' me revienta contra un muro, o dejo que me atropelle aquí'. Entonces ahí yo paro, el tipo me atropella, me levanta y caigo de cabeza", detalló.

Finalmente, manifestó que "llegan estos verdaderos perros que son, me dan tres 'cachazos' en la cabeza, 16 puntos, una pateadura del terror..."

