Boric a empresarios: "Sé que en muchos puedo despertar suspicacias y reconozco que también las tengo respecto a ustedes"

El Presidente Gabriel Boric participó Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023 con un discurso caracterizado por su llamado al diálogo y acuerdos y en donde destacó los avances que ha tenido su administración en diferentes materias.

"Soy y espero que esto se transmita en todo nuestro Gobierno, en el actuar de nuestro Gobierno, una persona de diálogos y de acuerdo. Por eso, se los digo de entrada: No nos dejemos de llevar por los prejuicios".

“Por mi trayectoria y por mis ideas sé que en muchos de ustedes puedo despertar suspicacias, y reconozco que yo también las tengo respecto a ustedes. Hay algo que, independiente de cualquier diferencia, nos une y nos permite trabajar juntos: es el amor profundo hacia nuestro país”, reflexionó.

"No me cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas solo y principalmente por la codicia como algunas veces se caricaturiza, por mi parte les puedo asegurar que mi generación y en nuestro Gobierno no somos personas que estamos movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista y ajenos a las necesidades de la economía y de la empresa", enfatizó.

"Hemos tenido que corregir en el camino"

“¿Hemos aprendido? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Tendría más credibilidad una autoridad que, embista, tozudamente, contra la realidad, aunque eso lleve al país a un mal camino? No me imagino que ustedes, en sus empresas, confíen en ese tipo de liderazgo", subrayó.

"La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta o del mesías y yo no soy ninguno de ellos", recalcó el Presidente, sacando aplausos de los empresarios.

Luego, destacó los avances de su mandato. "Hemos también evitado la crisis económica que muchos anunciaban (...) Y la economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal y esto no es producto de una sola cosa. Estos resultados son el esfuerzo y la disciplina de todo el Gobierno y por cierto de la gestión del ministro de Hacienda y su equipo, Mario Marcel".

"Lo más emblemático quizás ha sido hasta el momento la reducción de la jornada laboral progresiva a las 40 horas, una medida que va a ayudar a reforzar las familias, es una medida pro familia", indicó, para después señalar que esto es el "ejemplo de cómo queremos conseguir las cosas, con gradualismo y apoyo transversal".

"¿Cuando es el momento para tramitar estas reformas, cuándo es un buen momento para distribuir de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país?", se cuestionó haciendo alusión a las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para impulsar reformas como la previsional y tributaria.

"Hoy día necesitamos más que nunca un pacto social que ponga los pilares de un estado de bienestar que se traduzca en avances concretos para la calidad de vida de la mayoría de nuestros habitantes y que signifique aprovechar las oportunidades de desarrollo que están servidas para nuestro país", agregó.

También destacó que "el empresariado tiene un tremendo rol y una responsabilidad que es ineludible y la colaboración público privada es fundamental" y que "sabemos hacia dónde nos queremos dirigir y no vamos a cesar en nuestros esfuerzos".

Estado de Excepción

A propósito del debate de decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana, luego de que se agudizara la crisis de seguridad, el jefe de Estado precisó que le parece una "mala idea". "Debemos recuperar los espacios públicos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de ciudadanos que son honestos y trabajadores”, aseguró.

Presentará Política Nacional del litio

En otra materia, el Mandatario adelantó que este viernes presentará un la Política Nacional del Litio desde la comuna de Antofagasta. "Soy sinceramente optimista. Quizás un defecto provinciano, pero creo que tenemos tremendas oportunidades. Hay algunas vinculadas al modelo de desarrollo: el litio. Mañana vamos a presentar en Antofagasta la política pública al respecto", anunció Boric.

