"Falleció de pena": Padre de joven asesinado en portonazo en Quilpué murió esperando justicia para su hijo

19 abr. 2023 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo falleció Iván Hernández, el padre del joven Stephano que murió en un portonazo ocurrido el 18 de marzo en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, cuando delincuentes le dispararon en la cabeza para robarle su vehículo en el frontis de su casa.

Según comentan familiares, el hombre falleció de pena, esperando que se hiciera justicia por el asesinato de su hijo, a un mes después de haber sucedido.

De hecho, este martes se realizó una manifestación en la fiscalía local, en la que precisamente iba a participar Iván, pero el destino se lo impidió. La que sí estuvo presente fue María Luisa Urízar, la respectiva esposa y madre de los fallecidos.

A Iván "se lo llevó la melancolía"

Eduardo González era el suegro de Stephano y actualmente es vocero de la familia afectada. Según contó a La Estrella de Valparaíso, "Iván falleció este domingo de pena, se lo llevó la melancolía, sabiendo que no había ningún avance en la investigación".

Este martes se cumplió "un mes del fallecimiento (del joven de 28 años) y no hay ningún avance. Nos sentimos como ciudadanos de segunda y tercera categoría, porque no somos políticos, carabineros, de alguna policía, porque ahí inmediatamente funcionan las investigaciones", de acuerdo a su punto de vista.

Stephano Hernández murió en un portonazo frente a su hogar (Facebook)

El hombre declaró no saber si hay detenidos por el crimen de su yerno y aseguró que "me comunicaba diariamente con Iván. Yo lo conocí hace seis años, porque mi hija pololeó con Stephano. Uno notaba su cambio de ánimo, tenía una tos fuerte y yo le decía que eso no estaba bien. Él me decía 'déjame, no voy a descansar hasta pillar a estos desgraciados'", haciendo referencia a los asesinos de su hijo.

¿Qué informaron desde Fiscalía?

Tras el crimen, las diligencias pasaron de Carabineros a la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente a su Brigada de Homicidios, la que realizó "diversas diligencias, muchas de ellas se encuentran en curso y para el éxito de las mismas no se pueden entregar más detalles", explicó el fiscal Carlos Parra.

El persecutor afirmó que Fiscalía está a disposición de los familiares de Stephano, en caso de que quieran agendar una entrevista, por ejemplo.

