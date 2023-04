Formalizan a Rodrigo del Valle por el delito de femicidio contra la modelo brasileña Nayara Vit

14 abr. 2023 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se realizará este viernes, pasadas las 11:00 horas, la audiencia de control de detención y formalización de Rodrigo del Valle, expareja de Nayara Vit, modelo brasileña que falleció tras caer de su departamento el 7 de julio de 2021.

Rodrigo del Valle fue detenido en la comuna de Providencia el pasado jueves por el delito de femicidio contra la modelo, quien en el momento de su muerte se encontraba conviviendo con el ahora imputado.

El caso

El miércoles 7 de julio de 2021 se conoció el fallecimiento de la modelo brasileña Nayara Vit, quien se hizo conocida en Chile en el extinto programa televisivo 'Toc Show', donde participó como panelista.

Su deceso ocurrió luego de que cayera desde el piso 12 del edificio en el que vivía con su pareja, en Las Condes.

Tras el fallecimiento de la modelo, Rodrigo del Valle sostuvo que se trató de un suicidio y que Nayara Vit saltó por la ventana de la vivienda. Sin embargo, la familia afirmó no compartir esta versión, asegurando que la modelo de 33 años no estaba pasando por una depresión.

Además de las dudas entre los más cercanos de la joven, se revelaron audios y mensajes de texto, entre otros detalles, que hablarían de que existe una arista distinta a la versión entregada en un principio por su pareja. Incluso, algunas versiones apuntaban a que Nayara Vit había sostenido una discusión con Rodrigo del Valle.

La versión de Rodrigo del Valle

A más de 4 meses de la muerte de Nayara, es decir, en noviembre de 2021, Rodrigo del Valle, expresó en Radio ADN que "recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros".

"Lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener créditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara", sentenció.

"Confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la Fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo", añadió.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.