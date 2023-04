Alcalde Carter por tiroteo que dejó a carabineros heridos: "Es donde se produjo la última demolición de casas narcos"

12 abr. 2023 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, relató el tiroteo ocurrido en la tarde de este miércoles en el sector de Los Quillayes, el que dejó a tres carabineros heridos a bala y a otra persona fallecida.

Además, cuestionó al Gobierno y defendió la medida de la Municipalidad de demoler viviendas irregulares que se encuentran investigadas por casos de tráfico de droga.

¿Qué dijo Carter?

"Nos estamos encontrando con una noticia bien dramática. Se produjo un tiroteo en el sector de Los Quillayes, donde se produjo la última demolición de las casas narcos, esa que supuestamente era efectista", sostuvo la autoridad comunal en conversación con Meganoticias.

"Parece que no era efectista, que más bien efectivo. Lo hemos dicho en todos los tonos, este es un barrio controlado por el narcotráfico y necesitamos que el Gobierno colabore más que criticar", sentenció.

Relato del hecho

Carter contó que "se estaba produciendo un control de tránsito y fueron baleados al menos tres policías. En este minuto la Municipalidad está ayudando a Carabineros, acaba de aterrizar un helicóptero en un centro deportivo municipal".

"Los carabineros se defendieron, habrían abatido un delincuente que en este momento se encontraría muerto, y estaría parapetado otro", sostuvo.

Rescate de carabineros

Carter expuso que ante la situación "la Municipalidad activó sus mecanismos de evacuación. Evacuamos a un policía con una ambulancia de alta complejidad al Hospital de Carabineros y pusimos a disposición al resto del equipo médico para evacuarlo vía aérea".

"Yo no soy médico, ni policía, no me corresponde dar diagnóstico, pero la impresión que uno tiene es que no había riesgo vital, sí heridas complejas", precisó, aclarando que los uniformados ya se encuentran en el hospital institucional.

"La situación es más delicada de lo que el Gobierno reconoce"

El alcalde afirmó que "la verdad es que la situación es muy importante. Afortunadamente, agradecer que no tenemos bajas policiales. Pero esto demuestra que la situación es más delicada de lo que el Gobierno está dispuesto a reconocer".

En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo a que "nos ayuden a parar esto, han ignorado sistemáticamente este tema. Un sesgo político y una odiosidad malentendida han castigado a una comuna completa. Hoy día la realidad les explota en la cara".

"No nos quisieron poner dentro de las diez comunas con más problemas de delincuencia en la ciudad de Santiago. Yo quiero pedir al señor Boric y a la señora Tohá que dejen el centralismo político y actúen con realismo. No peleen con un alcalde, protejan a los vecinos de La Florida", agregó.

Asimismo, sostuvo que "lo que ocurrió hoy día demuestra el nivel de inmoralidad y negligencia con el que actuó este Gobierno en materia de seguridad pública".

El hecho

Preliminarmente, se sabe que, cerca de las 14:00 horas, personal policial de la 36 comisaría 36 de La Florida intentó fiscalizar a dos individuos que se desplazaban en una motocicleta sin su casco, por calle General Arriagada.

El conductor, al percatarse de la presencia de Carabineros, habría huido, iniciándose un seguimiento, en el que uno de los individuos habría realizado una cantidad indeterminada de disparos con un arma de fuego corta.

Las balas impactaron a los funcionarios en distintas extremidades. Algunas de las víctimas serían un sargento segundo y un cabo primero.

Posteriormente, se ha conocido que la motocicleta, aparentemente, tendría encargo por robo.