Pasó de testigo a imputado: Así detuvieron a Ovicmarlixon Garcés por el crimen del suboficial Palma

11 abr. 2023 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del lunes se desarrolló la audiencia de control de detención de los dos imputados por el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma: Ovicmarlixon Garcés Briceño y Luis Lugo Machado, ambos de nacionalidad venezolana.

Luis Lugo era uno de los sujetos de interés sindicados por Fiscalía y sería el autor material del crimen. Sin embargo, hasta antes de la detención, no había información respecto a Ovicmarlixon Garcés.

¿Cómo se logró detener a Ovicmarlixon Garcés?

Luis Lugo Machado había perdido un celular en una micro del recorrido Coronel-Lota, en la región del Biobío, hace algunas semanas, lo que fue alertado a Carabineros por quien encontró el teléfono.

Dichos peritajes permitieron dar con 14 lugares en los que el hombre de 24 años podría estar oculto, siendo así como la policía acudió hasta un domicilio ubicado en calle Nueva Imperial, en la comuna de Quinta Normal.

El domingo, cerca de las 16:00 horas, Carabineros llegó hasta la vivienda. En uno de los dormitorios se encontraba Ovicmarlixon Garcés y allí también había pertenencias de Lugo Machado, como ropa y sus documentos.

Garcés y Lugo en el control de detención (Aton)

La presencia de Garcés, junto a los documentos de Lugo, provocaron que fuera trasladado hasta un cuartel policial como testigo. Sin embargo, lo que se descubrió después, provocó que fuera detenido por su presunta participación en el crimen.

"Hay diligencias de investigación que nos llevaron el domingo a domicilios donde habrían podido estar estos imputados. Entramos a tres", explicó el fiscal Felipe Olivari durante el control de detención.

En la vivienda de Quinta Normal "se logró ubicar en una de las piezas al imputado Garcés, y en esa habitación se encuentran documentos de identificación del imputado Lugo, específicamente su pasaporte y su cédula, además de un polerón que ocupaba y que estaba en fotografías de sus redes sociales. Como en esa pieza habitaba el imputado Garcés, a él se le trasladó a un cuartel policial como testigo", detalló el persecutor.

Olivari explicó que Ovicmarlixonn Garcés "no tiene documento, no tiene pasaporte, hasta ahora no tenemos idea quién es, de hecho la identificación que nos da es lo que nos señala a los funcionarios policiales, pero no tenemos certeza que sea acreditada la identidad".

Aton.

Toma de huellas dactilares fue clave

Luego de que Ovicmarlixon Garcés accediera a la toma de huellas dactilares para identificación y, gracias a declaraciones de testigos y reconocimiento fotográfico, su figura en el caso cambió de testigo a presunto involucrado en el asesinato del suboficial Palma.

El fiscal precisó que a Garcés se le realizó "la toma de huellas dactilares, para efecto de la identificación, se le toma una declaración y personal del Labocar hace una pericia bastante rápida y nos arroja el match de sus huellas con huellas dactilares de los vehículos que participaron en el sitio del suceso".

En un comienzo, se solicitó una orden de detención por el delito de robo de vehículo motorizado, ya que el automóvil donde se encontraron sus huellas tenía encargo por robo.

Sin embargo, "posteriormente, con nuevas diligencias que se realizan, que son más que nada declaraciones de testigos y reconocimiento fotográfico, se solicita la orden por el delito de homicidio a funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones", precisó el fiscal.

Ovicmarlixon Garcés (Aton)

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

