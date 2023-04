Asesinato de carabinero Palma: Fiscalía revela detalles de cómo ocurrió el crimen y cómo lograron dar con los acusados

10 abr. 2023 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

En la audiencia de control de detención de los imputados por el asesinato del carabinero Daniel Palma, la Fiscalía entregó detalles de las circunstancias del crimen y del escape de los presuntos involucrados.

Además, se expuso cómo Luis Lugo Machado y Ovimarlixion Josué Garcés Briceño lograron ser posicionados en el sitio del suceso y cómo se gestó su detención.

Balacera

"Esto parte el día 5 de abril, un poco antes de las nueve de la noche, en la esquina de calle Coquimbo con San Francisco, en la comuna de Santiago. En ese lugar llegan dos automóviles con sujetos en su interior", relató el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte.

"Se bajan sujetos de esos dos vehículos e ingresan a un cité, que es la casa que está justo a la esquina de San Francisco con Coquimbo. Y en ese lugar, un poco antes de las nueve de la noche, se produce una balacera", agregó.

El persecutor contó que "los sujetos que llegaron en estos vehículos disparan en varias oportunidades contra otras personas que habían llegado en un taxi a ese lugar. Hay personas que incluso se terminan arrojando por las ventanas de esa casa, los salen persiguiendo los imputados que habían llegado en estos dos autos. Estas víctimas no resultan heridas con las armas de fuego, se logran subir al taxi y se dan a la fuga".

El escape

"Los imputados, hay un par que se van caminando y otros cuatro que se suben al Chevrolet azul. Es ahí cuando dan un pequeño recorrido, de un par de cuadras, y en la esquina de Arturo Prat con Matta se encuentran con el cabo Palma y le disparan con un arma de fuego en el rostro", señaló Olivari.

"Posteriormente, se dan a la fuga en el automóvil y abordan a un taxista en la esquina de San Francisco con Bío Bío, a unas cuadras del lugar. Se bajan estos cuatro ocupantes del automóvil Chevrolet, abordan con armas de fuego al taxista y le piden que los saque del lugar", añadió.

Garcés como testigo

El fiscal aseguró que a Lugo y a Garcés "los tenemos situados en el sitio del suceso, con diversas evidencias. Primero, con declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos, huellas dactilares en ambos vehículos y con posicionamiento de antenas, a través de geolocalización que es como funcionan estas antenas por teléfonos celulares, y también posicionamiento de GPS por redes sociales".

"Hay diligencias de investigación que nos llevaron el día de ayer (domingo) a domicilios donde podrían estar estos imputados. Efectivamente, por orden de entrada y registro entramos a tres domicilios, uno de esos estaba en Quinta Normal", indicó.

"En ese domicilio se logró ubicar en una de las piezas al imputado Garcés, y en esa habitación se encuentran documentos de identificación del imputado Lugo, específicamente su pasaporte y su cédula, además de un polerón que ocupaba y que estaba en fotografías de sus redes sociales", recordó.

Olivari explicó que a Garcés en un principio se le tomó declaración sólo como testigo. "No tiene documento, no tiene pasaporte, hasta ahora no tenemos idea quién es, de hecho la identificación que nos da es lo que nos señala a los funcionarios policiales, pero no tenemos certeza que sea acreditada la identidad", aseveró.

Primera detención

El persecutor expuso que Garcés accedió a "la toma de huellas dactilares, para efecto de la identificación, se le toma una declaración y personal del Labocar hace una pericia bastante rápida y nos arroja el match de sus huellas con huellas dactilares de los vehículos que participaron en el sitio del suceso".

Al respecto, precisó que en un principio se solicitó una orden de detención por el delito de robo de vehículo motorizado, ya que el automóvil donde se encontraron sus huellas tenía encargo por robo. "Pero, posteriormente, con nuevas diligencias que se realizan, que son más que nada declaraciones de testigos y reconocimiento fotográfico, se solicita la orden por el delito de homicidio a funcionario de carabineros en ejercicio de sus funciones", aseveró.

Segunda detención

Olvari afirmó que Lugo "tenía una orden desde días anteriores, porque también está situado en el sitio del suceso con localización de antenas de teléfonos celulares y con localización de GPS de redes sociales, a través de la cuenta de Gmail que tiene; y además también por huellas dactilares".

El fiscal señaló que con otra orden de entrada y registro volvieron a ingresar a la vivienda de Quinta Normal, para buscar otras evidencias contra Garcés, pero "en esa oportunidad encontramos dentro del cité al imputado Lugo".