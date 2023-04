Sexto retiro: ¿Cuál es el día clave en que comenzaría a discutirse la iniciativa en el Congreso?

10 abr. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Faltan pocos días para que se cumpla un año exacto del momento en que el Congreso rechazó un quinto retiro de fondos de pensiones. No obstante, aún permanece la intención de que se efectúe una nueva extracción de ahorros previsionales por parte de un grupo de parlamentarios.

En este sentido, la idea de un sexto retiro ha tomado fuerza entre algunos diputados, entre ellos, Pamela Jiles, quien durante los últimos años se ha transformado en una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

La diputada Jiles detalló que faltan pocos días para que se ponga en tabla un nuevo proyecto de retiro de fondos de las AFP. No obstante, también reveló supuestas presiones por parte del Gobierno para que esta idea no se tramite y finalmente no se apruebe.

¿Cuándo comenzaría a discutirse la iniciativa?

En esta oportunidad, la fecha en que comenzaría a discutirse la iniciativa ya estaría acordada. Se trata del 18 de abril, lo que fue confirmado por la propia Jiles.

El mismo 18 de abril se cumple un año de haberse rechazado el proyecto de retiro de fondos de pensiones anterior, por lo cual, desde ese día, se podrían iniciar las discusiones de iniciativas relacionadas con esa materia.

Este proyecto contaría con el apoyo de otros diputados como, por ejemplo, Raúl Leiva (PS), quien además es presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.

¿Qué dijo la diputada Jiles?

La diputada Jiles confirmó este lunes 10 de abril una "cuenta regresiva" para que el martes de la próxima semana el diputado Leiva ponga en tabla el proyecto de sexto retiro.

La parlamentaria fue enfática en señalar que "como es una persona honorable, espero cumpla su promesa".

Cuenta regresiva para el martes 18 de abril en q

el diputado @RaulLeiva se comprometió a poner en tabla el #SextoRetiro.



Como es una persona honorable espero cumpla su promesa.



¿Es la única iniciativa?

Por otra parte, el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó que a partir del mismo 18 de abril presentará una propuesta de retiro de ahorros previsionales, pero con tope de $1 millón.

"Aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores", indicó.

Para finalizar, recalcó que "creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda".

