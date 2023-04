"Tienen participación": Fiscalía asegura tener "bastante evidencia" contra detenidos por el crimen del carabinero Palma

10 abr. 2023 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía entregó detalles de la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del carabinero Daniel Palma, quien fue baleado el pasado miércoles en un procedimiento en la comuna de Santiago.

Según lo que se informó, el ente persecutor con cuenta evidencia para afirmar que estas dos personas tuvieron participación en el crimen.

¿Qué dijo la Fiscalía?

"Se ha realizado una investigación robusta con bastante evidencia científica, declaraciones y todo lo que hemos podido recabar en estos cuatro días, desde que sucedió este lamentable crimen", detalló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte.

"En estos momentos tenemos a dos personas detenidas, con orden de detención con visos y presunta participación en el crimen del carabinero", señaló.

"Tienen participación en estos hechos"

Olivari informó que "hoy (lunes) en la tarde, en la audiencia de formalización, se van a ventilar todos esos antecedentes, vamos a poder demostrar ante el tribunal las evidencias que tenemos hasta el momento y las diligencias que estarían pendientes".

El fiscal precisó que estas diligencias también abarcan a "los imputados que aún no han sido detenidos". "Tenemos uno que está identificado, que también mantiene orden de detención, que sería Carlos Cortez. Estamos haciendo todas las diligencias necesarias para identificar a los otros participantes y para poder detener a Carlos Cortez en el tiempo inmediato", indicó.

"Las dos personas que están detenidas tienen participación en estos hechos. Estamos determinando si las vinculamos en calidad de autor, de cómplice o encubridor. Hay diligencias que todavía están pendientes", explicó.

¿Qué dijo el Gobierno?

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expuso que "el mensaje es que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizar que en Chile no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza".

"El trabajo que ha sido sin detenerse de la Fiscalía y de Carabineros ha permitido llegar a detenciones que no son fáciles, producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas. Por lo tanto, eso hace más difícil poder identificar a los responsables", sostuvo.

"Son personas que sin lugar a duda participaron en los hechos. Por lo tanto, este es el compromiso que tienen las instituciones del país y la garantía que hay que darle al país de que las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y tan cobardes", añadió.