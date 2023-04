"La enfermedad en el ser humano es grave": Ministra de Salud explica quienes están más expuestos a contraer gripe aviar

07 abr. 2023 - 21:56 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades sanitarias están en alerta debido a que la enfermedad de la gripe aviar sigue propagándose en nuestro país y recientemente se identificó un foco de contagio en una granja avícola llamada Agrochequen en Concepción. Debido a esta situación, se tuvo que sacrificar a más de 50 mil aves afectadas por el virus.

Frente a lo anterior, es que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó quiénes están más expuestos a contraer gripe aviar, y destacó que esta enfermedad "en el ser humano es grave".

Foco de contagio en Concepción

A 35 kilómetros al este de Concepción, específicamente en la comuna de Florida, se encuentra la avícola Agrochequen, la cual posee un fundo que se convirtió en un foco de contagio de gripe aviar, lo que llevó a que 53 mil aves de corral fueran sacrificadas para evitar su esparcimiento.

Respecto a esta situación, Roberto Ferrada, director (s) del SAG Biobío, señaló que "tenemos una zona bajo control oficial sanitario en la comuna de Florida, donde tenemos un plantel industrial con objetivo ponedora de huevos y allí se sacrificaron 53 mil aves".

Por lo mismo, con el fin de evitar la propagación de este virus, como medida de precaución, el Servicio Agrícola Ganadero obligó a Agrochequen como también la avícola Chequén Spa, ubicada en el mismo sector, a detener sus operaciones en cuanto a la venta de huevos o gallinas por encontrarse en zona de riesgo.

Contagio en humanos

Sobre la propagación de esta enfermedad en las aves, y su posibilidad de traspaso a los humanos, la médico veterinaria de la Universidad Católica de Concepción, Tania Grant, detalló que "esta enfermedad afecta de manera grave a las aves de corral, también podría afectar a las personas (…) el problema es que como no estamos preparados inmunológicamente para combatir el virus tenemos el riesgo de enfermar desde una gripe, que se puede ir agravando en forma acelerada, terminando en neumonía o incluso la muerte".

En la misma línea, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, advirtió que "las personas que están en riesgo son aquellas que están expuestas directamente a los animales enfermos, que manejan las secreciones de los animales, por lo tanto, el riesgo poblacional no es tan alto. Sin embargo, la enfermedad en el ser humano es grave".

Por último, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, realizó un llamado a "no manipular aves este fin de semana, ni fauna este fin de semana santa, importante en el turismo, se calcula casi 1 millón de chilenos que estarían en las costas, por favor no manipular aves... si llevan sus mascotas que no estén en el mar persiguiendo aves", sentenció.

