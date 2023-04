Una vida dedicada a servir: Cercanos recuerdan al cabo Daniel Palma y confirman que ser carabinero "era su sueño"

06 abr. 2023 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Al día siguiente del asesinato en contra del cabo Daniel Palma, sus cercanos se han encargado de poder reconstruir lo que fue la vida de quien se convirtió en el mártir 1.233 de la institución.

Pocos minutos después de la confirmación de su muerte en la ex Posta Central, fue uno de sus hermanos quien quiso hablar con los medios de comunicación.

Ir a la siguiente nota

"Mi hermano era el más fuerte de todos nosotros", dijo en la madrugada de este jueves Mauricio, quien agregó que "hace poco había hablado con él, le pedí que se cuidara. Pero él siempre tuvo vocación por su trabajo, amaba ser carabinero y se me imagina que a él le hubiera gustado que lo respaldaran", dijo con la emoción a flor de piel.

En tanto una de sus vecinas aclaró que: "Siempre nos hablábamos, siempre con su esposa nos saludábamos. Estoy destrozada, destrozada", dijo.

El sueño de ser carabinero

Por otro lado, Claudio Maturana, su tío, ahondó en el cariño que tenía por Carabineros. "Amaba a su institución. La amaba. La amaba, porque siempre quiso ser carabinero. Siempre me decía, 'voy a tener que andar en esas motos, voy a tener que andar en esas motos', ese era el sueño de él".

Sueño que sin duda cumplió al desempeñarse como motorista de la Patrulla de Acción Rápida PAR, todo terreno de la 4ª Comisaría de la Prefectura Santiago Central.

Pero la carrera policial no solo le trajo a Daniel Palma satisfacciones profesionales. En el centro de Santiago, conoció a Darline, la mujer con quién formó una familia, teniendo un hijo de cuatro años y otro que viene en camino. En julio pasado, se casaron.

"Es un proceso muy doloroso"

La viuda del cabo Eugenio Naín, Dahianna Pereira, quien tuvo que pasar por la muerte de su marido, entregó su parecer del proceso de duelo por el que tendrá que pasar Darline.

"Ella va a ser fuerte por su hijo. Yo lo hice así, me enfoqué en mi hijo y aquí sigo. Su marido no estará físicamente, pero estará de otra manera. Es que no hay palabras para decirle algo a esa señora, porque yo pasé por lo mismo y es como que en este momento ella está, que no lo puede creer. Ella va a llegar a la casa y va a estar esperando que llegue. Es un proceso muy doloroso".

Funerales

Ahora, con sus restos ya en Rancagua, se espera que este viernes siga siendo velado para que el sábado sea su funeral.

Tras su deceso, tanto su comuna natal como en la que trabajó (Santiago) decretaron tres días de duelo por el tercer mártir de Carabineros en menos de un mes.