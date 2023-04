Hermano de carabinera asesinada en Quilpué: "Necesitamos que se apruebe la ley Naín-Retamal"

01 abr. 2023 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Raimundo Olivares, el hermano de la suboficial mayor, Rita Olivares, asesinada por un grupo de delincuentes que perpetraba un robo en la ciudad de Quilpué, habló esta mañana en exclusivo con Meganoticias Alerta.

El hombre charló con Rodrigo Sepúlveda luego que su madre, María, hiciera lo propio con el conductor del espacio.

¿Qué dijo?

“En Chile, al parecer, hay un grupo de personas en el Gobierno que no sé en qué están pensando. Me pregunto por qué no usan el sentido común... La delincuencia está desatada, ya ni los Carabineros pueden defenderse. ¿Qué esperan en el Gobierno y en el Congreso?... No sé qué quieren esas personas. Necesitamos que se apruebe la ley Naín-Retamal”, dijo para comenzar.

Añadió que “la gente necesita ser protegida. Cuando roban un lugar o asaltan a alguien, quién los va a proteger, solo estará Carabineros... Por eso digo que la gente que está en el poder político, que deberían tener mejor raciocinio, por qué no son capaces de pensar. Chile necesita un cambio y Carabineros necesita que los apoyemos mucho más”.

El hombre, visiblemente afectado, agregó que “acá hay mucha ideología, y eso no deja pensar. Hay personas que están en el Gobierno y 'muñequean' para dejar esto sin efecto... Los representantes de Chile, los que hacen las leyes, no quieren una buena ley para Carabineros. Parece que quieren más caos y violencia, o esperan otra muerte de un nuevo Carabinero”.

Rodrigo Sepúlveda le consultó cómo estaba en lo personal, a lo que respondió: “Sigo muy afectado y el recuerdo de Rita es permanente. Debo dar batalla por mi hermana, porque no quiero que ella sea olvidada. Necesito seguir movilizándome, ir al Congreso y que se apruebe la ley Nain-Retamal. Ahora solo necesito estar fuerte para hacer las cosas que debo hacer”.