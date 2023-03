Ley Naín-Retamal: ¿En qué consiste el proyecto que busca apoyar la labor de Carabineros?

29 mar. 2023 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 29 de marzo, la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley "Naín-Retamal", que fusiona dos iniciativas que buscan entregar mayores facultades a Carabineros para usar sus armas de fuego y aumentar las penas a quienes agredan a funcionarios policiales.

Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpué y, con el fin de acelerar la tramitación legislativa, parlamentarios de oposición lograron fusionar ambos proyectos en la Comisión de Seguridad, siendo aprobada la moción en esa instancia.

Homenaje a carabineros asesinados

La "Ley Naín 2.0" lleva su nombre en homenaje al cabo segundo Eugenio Naín, quien murió baleado en octubre de 2020 en la región de La Araucanía durante un procedimiento policial.

En tanto, el nombre de la "Ley Retamal", es en honor al sargento segundo Carlos Retamal, quien falleció tras ser atacado por un sujeto cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio, en la región de Valparaíso.

¿En qué consisten las iniciativas?

La "Ley Naín 2.0" busca endurecer los castigos contra quienes atentan a la integridad física de efectivos de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

En el caso particular del delito de homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado.

Asimismo, se busca que los imputados por esta ley no puedan acceder a penas sustitutivas ante condenas por estos delitos.

En tanto, la "Ley Retamal" propone sanciones penales más drásticas contra quienes ataquen a carabineros, ya sea en delitos de homicidios, maltrato de obra y lesiones.

Además, consagra reglas que hacen presumir la legítima defensa de los funcionarios cuando respondan a agresiones de una persona o grupo de personas.

La propuesta también plantea el endurecimiento de penas contra los responsables de atentar contra recintos policiales, vehículos policiales y contra la policía cuando no están con uniforme.

Igualmente, busca un marco especial para el sicariato en contra de los funcionarios policiales, y permite el control de identidad de los ocupantes de un vehículo, entre otros.

¿Qué dijo el Gobierno?

"Nosotros consideramos que es importante un avance el día de hoy en ese proyecto y que, probablemente, el acuerdo final se selle en el Senado. Pero esa legislación mejorada y la discusión que se ha dado en el Congreso, tiene que avanzar", declaró la ministra vocera de Gobierrno, Camila Vallejo.

Sin embargo, aclaró que "las leyes no van a resolver todo, y no nos autoengañemos, tendrán un impacto en mediano y largo plazo, pero lo central es mejorar la capacidad operativa, aumentar la dotación de Carabineros. Necesitamos tener más Carabineros, porque la dotación para el nivel de demanda no es suficiente".