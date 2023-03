Ministro Jackson por polémica contratación de su "cuñado": "No he tenido absolutamente ninguna injerencia"

31 mar. 2023 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió a la polémica contratación del periodista Vicente Gutiérrez, hermano de su pareja Camila Gutiérrez, como asesor en la Dirección General de Obras Públicas.

Luego que esta semana se conociera que el comunicador de 28 años trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se generó una serie de cuestionamientos que terminó en su renuncia.

¿Qué dijo Jackson?

"Quisiera dejar bien claro que, como ministro de Desarrollo Social y Familia, no me corresponde estar comentando contrataciones de otra institución como es el MOP", señaló en primera instancia el secretario de Estado.

Pero a raíz de la "la legítima duda que puedan tener las personas", decidió referirse al tema, declarando que "no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente, quien fue contratado por el MOP en su calidad de periodista".

"No me extraña ni me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión y relación para enlodar tanto la imagen personal y el proyecto político", complementó.

"No he tenido ninguna injerencia"

Al ser consultado por un posible nepotismo en la contratación del periodista, Jackson aclaró que "cuando me tocó estar en la Segpres, generamos un instructivo en este respecto, que fortalecía temas que no estaban en la exigencia de la ley, y fuimos más allá de la ley".

La autoridad insistió en que "no he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación de Vicente en otro ministerio, para funciones en las cuales él tiene su título profesional, tiene su experiencia".

En esa línea, afirmó que "le corresponderá a las instituciones y personas que cursaron esa contratación dar mayores detalles. Yo al menos no tengo detalles al respecto".

"En mi caso, como ministro de Desarrollo Social y Familia, a lo único a lo que me tengo que atener es que mis responsabilidades están dentro de este ministerio", cerró.

