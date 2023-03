Muere trabajador de minimarket que había sido baleado en la cabeza en asalto: Dueño de local habría sido extorsionado

30 mar. 2023 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves se dio a conocer el fallecimiento del trabajador de un minimarket del centro de Santiago que el pasado lunes 27 de marzo fue violentamente asaltado por tres delincuentes.

La noticia del deceso fue confirmada por la tía del joven. La mujer señaló que la familia está "muy dolida, muy tristes por lo que estamos pasando".

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de las calles Curicó y Lira, en el centro de Santiago. Al lugar llegaron tres delincuentes con la intención de asaltar el minimarket y llevarse la recaudación del día, además de algunas especies.

Durante el asalto y luego de que los trabajadores se resistieron al robo, uno de los delincuentes efectuó un disparo contra uno de los locatarios que recibió el impacto en su cabeza. Luego de ser llevado a la Posta Central permanecía en riesgo vital hasta que la familia confirmó su muerte durante este jueves.

"Estamos muy tristes. La justicia no nos da mucha confianza, porque la justicia no hace nada. Hoy se comunicaron para saber si estaban investigando y ellos (las autoridades) contestaron que no había una investigación todavía", contó la tía de la víctima.

Se encontraba de visita en Chile

Además, se dio a conocer que el joven fallecido, era un ciudadano peruano de 22 años que se encontraba de vacaciones en nuestro país. Según consignó la familia, venía a visitar a sus parientes y llevaba solamente dos semanas en Chile. Además, en mayo tenía planificado regresar a su país.

Investigan extorsión

El dueño del local tiene varios minimarket a lo largo de la comuna de Santiago, y había sido detectado por personas que le enviaban mensajes por WhatsApp.

Los pantallazos de los chats reflejan las extorsiones, donde los sujetos señalan que si no hay un pago por una protección para evitar ser asaltado, iba a tener que sufrir las consecuencias.

"Responde porque en cualquier momento iremos a General Jofré, o Argomedo, o Lira, o Curicó, o Vicuña Mackenna, o Antonio Varas, incluso podemos visitarte en Cousin también", dice un mensaje.

A la espera de una investigación

La familia del joven aún no puede repatriar los restos de la víctima a Perú, debido a que esperan instrucciones de la justicia para saber si habrá o no una investigación del caso. "Si no hay una investigación de por medio, no sabemos que va a decir el fiscal", señaló la tía del joven.