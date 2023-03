Ministra Vallejo descarta Estado de Excepción en la RM y Valparaíso: "No es llegar y sacar policías debajo del sombrero"

29 mar. 2023 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó la opción de decretar Estado de Excepción en las regiones Metropolitana y de Valparaíso tras peticiones de parlamentarios por los hechos de violencia ocurridos en dichas zonas.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

Ante esa posibilidad, la secretaria de Estado señaló que "el Ministerio del Interior lo ha dicho, eso no está considerado por varias razones operativas y de inteligencia".

En esa línea, agregó que "no es llegar y sacar policías debajo del sombrero. Nosotros tenemos que usar los recursos que tenemos a disposición. Tienen una dotación limitada las fuerzas policiales".

Respecto a las acciones que se están tomando desde el Gobierno para dar respuestas a las demandas en materia de seguridad, Vallejo detalló que “estamos pensando en operativos mucho más amplios, más integrales, para poder intervenir en lugares más críticos, junto con reforzar la política de disminuir las armas”.

Las peticiones por el Estado de Excepción

Las solicitudes hacia La Moneda para aplicar el recurso han llegado desde el mismo oficialismo. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro (PS) a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje en pos de esa iniciativa.

“Apoyo el Estado de Excepción en la Región Metropolitana. ¿Si incluye toque de queda, por qué no? Hay comunas capturadas por la delincuencia, es necesario que haya un factor disuasivo potente”, dijo a través de la red social.

"Mi sensación es que Carabineros ya no pueden solos, para darle tranquilidad a la gente se requiere un instrumental más alto, no puede haber temor ideológico ante estas propuestas. Las leyes van a salir por un tubo, pero eso no basta", agregó por el mismo medio.

Apoyo el Estado de Excepción en la región Metropolitana, si incluye toque de queda ¿por qué no?, hay comunas capturadas por la delincuencia, es necesario que haya un factor disuasivo potente. 🧵 (1/2) — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) March 28, 2023

De la misma manera, y a través de la misma red social, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) también se mostró a favor de esa alternativa, abarcando a Valparaíso.

"Por lo menos vemos en el Estado de Excepción una forma de apoyar a Carabineros en su labor cotidiana, que en el caso del Gran Valparaíso podría ser de contingente la Armada”, dijo.

De la misma manera, Rodrigo Delgado, quien fuera ministro del Interior durante el Gobierno de Sebastián Piñera, también se refirió a favor de un Estado de Excepción.

"Por qué no pensar el día de mañana a lo mejor en un estado de excepción en la RM que pudiese dar garantías? Porque ojo, el Estado de excepción no es necesariamente coartar la libertad de las personas como se pensó que se iba a hacer en la zona sur", dijo en su momento el exsecretario de Estado.

