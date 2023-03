Presidente Boric por respaldo a Carabineros: "Vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado"

28 mar. 2023 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este martes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric concedió un punto de prensa en el cual contestó preguntas de la prensa tras participar en el responso de Rita Olivares, la carabinera asesinada en Quilpué. En la instancia, el Mandatario hizo un llamado a reflexionar sobre las actitudes del pasado.

¿Qué dijo el Presidente?

"Frente al crimen indolente de Rita Olivares, espero que trabajemos todos unidos para que esto no siga pasando. Tenemos una delincuencia distinta de la que teníamos hace años y, por lo tanto, nuestras estrategias deben ser distintas", dijo el jefe de Estado.

"Creo que vale la pena reflexionar respecto de nuestras acciones en el pasado, en donde siempre, creo vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile", agregando que "hoy día Carabineros y la sociedad chilena se enfrenta a una amenaza que mucho mayor de la que conocíamos y, por lo tanto, debe contar con todo nuestro respaldo".

Asistirá a escuela de suboficiales

Respecto al acompañamiento que aseguró que realizaría a personal de Carabineros, el jefe de Estado precisó que "mi intención, y lo he estadio conversando con el general director, es que todos los carabineros que salgan a la calle sienten el apoyo del Gobierno y del poder civil, y en la medida que eso no dificulte los procedimientos y centre la atención donde no corresponde, yo personalmente tengo la disposición de acompañar tal como se ha realizado en otras ocasiones".

"Estamos viendo cuál es la mejor manera. Por lo pronto, mañana (miércoles) me dirigiré a la escuela de suboficiales a conversar con parte de los 300 carabineros que tendrán despliegue durante la jornada e iremos definiendo en conjunto cuál es la mejor manera de participar en esto (...) con el objetivo de que Carabineros sienta todo nuestro respaldo por parte de nuestro Gobierno (...) para combatir la delincuencia en Chile", detalló.

Indultos

Al ser consultado sobre la posibilidad de estudiar la eliminación de los indultos, sobre todo luego que se confirmara que uno de los involucrados en el asesinato de la carabinera recibió el beneficio de indulto en el Gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que "nosotros estamos dispuestos a revisar esa legislación que cuenta con larga data, pero creo que no vale la pena caer en ataques cruzados".

"Hoy día los ataques cruzados debilitan a las instituciones que combaten a la delincuencia, y nuestra prioridad debe estar en que los delincuentes tengan miedo", cerró.

Revisa las declaraciones:

Todo sobre Gabriel Boric