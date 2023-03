"No tienen idea cómo es la vida de un carabinero": El descargo de una uniformada tras crimen de sargento Rita Olivares

27 mar. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción a nivel nacional ha generado el crimen de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien perdió la vida luego de un enfrentamiento con delincuentes que habían ingresado a robar a un domicilio en Quilpué.

Carabineros de Chile

Ante esta situación, se han generado diversas reacciones sobre la seguridad en el país y la posición en la que se encuentra Carabineros cuando debe enfrentar a la delincuencia.

El descargo de carabinera

A través de Tiktok, una funcionaria de Carabineros hizo un fuerte descargo tras la muerte de la uniformada de 43 años.

Catherine Apablaza, cabo primero de la institución y que reside en Pucón, expresó que "hay muchos que dicen 'esa es su pega, para eso les pagan, es lo que eligieron'. Amo mi trabajo, yo creo que ningún carabinero se levanta con la idea de que tiene que matar a alguien", dijo en el video.

@stefy.apablaza Respuesta a @Pau2629 Una valiente y guerrera mártir forma parte del escuadrón celestial 💚. Un abrazo al cielo mi Suboficial Rita 😔. #mujervaliente #mujercarabinero ♬ sonido original - Catherine

"Ese uniforme es para personas valientes, no para cobardes que critican detrás de un teléfono. No para esas feministas que dicen 'la paca no es mi compañera', porque la paca es persona, la paca es mamá, es hija, esposa, colega y es valiente", señaló en la publicación.

"No tienen idea de cómo es la vida de un carabinero, cómo es mi vida como funcionaria y todos los roles que uno tiene que cumplir", sentenció.

Nuevo mártir de Carabineros

Rita Olivares se convirtió en la mártir 1.232 de la institución; era madre de 2 hijos y solo le faltaban nueve meses para retirarse del servicio activo.

Todo sobre Carabineros