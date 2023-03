Cuatro alcaldes se encuentran con protección policial: Han recibido amenazas tras tomar medidas contra la delincuencia

25 mar. 2023 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro alcaldes de la Región Metropolitana se encuentran con protección policial tras haber recibido amenazas por teléfono, correo electrónico, e incluso, amedrentamiento a balazos en sus oficinas.

Lo anterior, se atribuye como consecuencia de las medidas que han tomado en sus respectivas comunas para frenar la delincuencia.

En específico se trata de los alcaldes Gustavo Toro, de San Ramón; Claudia Pizarro, de La Pintana; Rodolfo Carter, de La Florida, y Germán Codina, de Puente Alto.

Los jefes comunales mencionados deben contar con resguardo policial en su lugar de trabajo -durante sus jornadas laborales-, así como en sus propios hogares.

"De verdad hacen mucho daño"

Respecto a esta situación, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, explicó a Meganoticias que "ha sido bastante complejo porque uno se debe restringir de muchas cosas, esencialmente toda la vida social que tiene una persona (...) porque debe contar con esa protección policial".

En esa línea, la edil detalló que "yo me restrinjo, porque un carabinero también tiene derecho a su vida familiar, por lo tanto, mi vida ha sido trabajo y casa, encerrarme en la casa. No me arrepiento de pagar este costo muy alto que ha sido combatir al narco en todo este tiempo".

"Son mis enemigos estos infelices y no me arrepiento de cada acción que he hecho", agregó.

Además, puntualizó que "estos infelices de verdad hacen mucho daño, envenenan a niños muy chicos y, por lo tanto, lo que hacemos junto con combatir, entregar información... No andamos publicando cada vez que una banda, a causa de nuestros actos, ha caído tras las rejas, pero sí publicamos lo que hacemos cuando llegamos a la calle El Fundador, a Santo Tomás, con cultura y deporte, porque eso también vale la pena".

Finalmente, la edil agradeció "la solidaridad que tenemos entre los alcaldes. Sabemos en carne propia lo que tenemos que enfrentar, el costo muy alto, y agradezco también a gente que es de otro partido y que solidariza con uno".

