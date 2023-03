"Me tienen de casera": El drama de mujer ciega que vende humitas y la han asaltado varias veces los últimos días

22 mar. 2023 - 13:57 hrs.

Una serie de malos ratos ha pasado María, una comerciante que se dedica a vender humitas en San Felipe, región de Valparaíso, frente a la Plaza de Armas de esa ciudad.

Anteriormente, la trabajadora había sido estafada con un billete de 20 mil pesos falso. Aunque esa no era la primera vez que era víctima de inescrupulosos.

Esto porque según indica el medio local El Trabajo, la vendedora, en primera instancia, había perdido su celular, luego le robaron el carrito donde portaba su mercadería. Posteriormente, tuvo que vivir la desagradable estafa con los billetes y el pasado lunes le sustrajeron un carro con ropa, además suma de 45 mil pesos.

¿Cómo sucedió este último robo?

De acuerdo a lo relatado por la propia afectada al medio anteriormente mencionado, "estaba trabajando, atendiendo a un caballero y le di el vuelto, llega otra señora me dice ‘dos humitas’, cuando siento el carro y me devuelvo para acá, tengo que pasar por esta caja tocando, y toco aquí, mi carro no está. ¿Cómo no va a estar mi carro?, decía, y la señora me dice: "No, no está, no hay nada; para allá va, no sé si una señora o un caballero de pelo corto, corriendo con un carro", y ella lo vio".

"Los carabineros estaban parados en la esquina, fueron a buscarlos, pero yo creo que no sé cómo iban a correr tanto la señora o el caballero, no sé quién era, se ha tenido que escapar después que pasaron, ha tenido que salir, eso me imagino yo", agrega.

"Me tienen de casera", añade María, además de asegurar que se aprovechan de su discapacidad.

"En vez de tener un poco más de compasión con uno. Yo salgo a trabajar todos los días para ganarme el pan, poder pagar mi arriendo, mis cosas, si yo igual gasto luz, agua, no es porque sea ciega, yo igual veo tele, igual lavo y hay que pagar esas cosas", sentencia.

Al momento de explicar por qué cree que le roban constantemente indica que "soy vulnerable, fácil de robar, eso es".