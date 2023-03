Pareja estafa a comerciantes con billetes de $20 mil falsos: Mujer ciega que vende humitas es una de las víctimas

20 mar. 2023 - 11:47 hrs.

Una serie de comerciantes en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso, han advertido de una complicada situación. Una pareja se dedica a estafar a trabajadores de la zona, entregándoles billetes falsos, algo que incluso afectó a una persona ciega que se dedica a vender humitas.

De acuerdo a lo que consigna el medio local El Trabajo, son una mujer y un hombre, quienes engañan con billetes de 20 mil pesos a quienes venden en la Feria Central, ubicada en la Avenida Yungay de San Felipe.

Ir a la siguiente nota

Estafa a persona ciega

De acuerdo al mencionado medio, María, la persona con discapacidad visual que fue estafada, es reconocida en el sector. Los sujetos le pidieron, en un principio, cuatro humitas. El total a pagar era 6 mil pesos.

Posteriormente, le pidieron otras 6 humitas. En esa acción le quitaron el billete falso, exigiendo primero el vuelto antes de escapar.

"Me agacho (para pasarles el producto) y escucho como que empieza a correr y yo ya le había pasado el vuelto de 14 mil pesos, le dije ¡oiga se va y no me ha pagado!, y se fue y se subió a un auto porque una persona que estaba aquí los siguió y había otro en el auto, se subió y le dijo ‘no, si le pagué, si le di la plata’, y partieron en el auto que era color blanco, eso fue lo que pasó, fue algo súper rápido, muy rápido".

"Uno trabaja aquí y que le vengan a hacer estafa, hay que tener cuidado porque me dijeron que en Putaendo a los almacenes también hacían lo mismo", agregó María.

Finalmente, otra de las personas afectadas, también de la Feria Central, aclaró que: "Es una estafa, ellos vinieron, me compraron dos turrones grandes de 1.500 cada uno, son 3 mil pesos, y me compraron al final como 5 mil pesos, yo les di 15 mil pesos de vuelto y me dieron el billete falso de 20 lucas".