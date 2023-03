Fraude supera los 800 millones: Municipio de Sagrada Familia emitió más de mil permisos de circulación irregulares

21 mar. 2023 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El municipio de Sagrada Familia vendió más de mil doscientos permisos de circulación sin exigir a los contribuyentes el tener pagadas y al día las multas de tránsito.

Un requisito base y que es exigido por la reglamentación a todas las personas al momento de realizar dicho trámite. La mala práctica ocurrió durante dos años, supuestamente por órden del propio alcalde, quien hoy enfrenta a la justicia.

¿De qué se trata el caso?

Más de mil permisos fraudulentos emitidos por funcionarios municipales que habrían actuado bajo las órdenes de su alcalde. "Se comete un delito de fraude al fisco en más de 800 millones de pesos", señala nombre y cargo.

El alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada Urrutia, comuna ubicada en la región del Maule, está hoy acusado de fraude al fisco por la venta de permisos de circulación a placas patentes que presentaban multas de tránsito no pagadas. A raíz de esto, el alcalde se encuentra suspendido.

Millonario fraude al fisco

Según el Ministerio Público, serían contabilizados más de 800 millones de pesos como fraude al fisco por parte del municipio que, en concreto, habría vendido permisos de circulación a vehículos que registraban multas de tránsito impagas, presuntamente, por órden del propio alcalde Martín Arriagada.

Floriano Cruz es un exconcejal de la comuna que durante ocho años se dedicó a indagar lo que ocurría al interior del municipio. En ese momento, la situación era desconocida.

Sobre aquel momento, cuando era concejal, Cruz declaró: "Rumores y comentarios que escuché en la municipalidad de algunos funcionarios que en ese tiempo estaban vendiendo permisos de circulación y no estaban cobrando las multas y estaban cometiendo un delito".

Con esas sospechas, el exconcejal recurrió a la Contraloría. Los fiscalizadores revisaron los registros de venta de permisos de circulación entre enero de 2015 y junio de 2016.

Y el informe que arrojó dicha fiscalización no sólo confirmó la existencia de irregularidades, sino que también ordenó sumarios. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.

"Había en la municipalidad mucha gente que sabía esta figura que se estaba desarrollando ahí… gente que sabía esto", señaló Floriano Cruz.

¿Cómo ocurrió la venta irregular?

La investigación de la Fiscalía comenzó a responder preguntas como quiénes estaban detrás de dicho negocio y así dibujar la supuesta responsabilidad del alcalde Martín Arriagada.

El exconcejal de Sagrada Familia, Floriano Cruz, agregó que "en forma exclusiva atendían a la gente que venía a eso y los atendían en el salón donde se realizan las sesiones municipales".

"Por dichos de funcionarios del departamento de tránsito, el alcalde iba a ese departamento, se paraba en la puerta, le hacía un gesto a los jóvenes estos que estaban aleccionados, instruidos para no cobrar los permisos de circulación y se los llevaba a la sala de sesiones para que hicieran el papeleo", declaró Cruz.

"Y esto se hacía con empresas vendedoras de vehículos en Talca, en Rancagua y en Santiago", cerró.

¿Cuál es la magnitud del delito?

Los delitos habrían ocurrido entre 2014 y 2015, durante el primer período del alcalde. Según la fiscalía, entre los autores directos de este fraude está la jefa de control interno y cinco vendedores, hoy exfuncionarios de la municipalidad.

En total, habrían vendido más de mil 200 permisos de circulación a placas patentes que presentaban sobre 16 mil multas de tránsito impagas.

Desde la Fiscalía de Curicó, Miguel Gajardo, declaró que "como consecuencia de este incumplimiento se comete un delito de fraude al fisco en más de 800 millones de pesos. Por la venta de cientos de permisos de circulación sin cobrar estas multas de tránsito que es una obligación imperativa legal".

La Fiscalía formalizó al alcalde Martín Arriagada y a los funcionarios involucrados por el presunto delito de fraude al fisco.

La acusación detalla situaciones insólitas, como la venta de un permiso de circulación al auto de la madre del alcalde, pese a que figuraba con multas impagas.

"El alcalde no manifestó ninguna opinión. Ha estado tres periodos, en esos tres periodos nunca él ha entregado una opinión o una versión clara", precisa Floriano Cruz.

Delito había sido denunciado en 2015

"En ese tiempo había una funcionaria del Departamento de Finanzas que había mandado unos correos a las jefaturas", reveló el exconcejal Cruz.

Dicha trabajadora fue la primera en denunciar las irregularidades, quien desde su correo comenzó a preguntar a otros funcionarios municipales por qué se estaban otorgando permisos de circulación sin exigir previamente el pago de las multas.

Los correos fueron dirigidos al alcalde subrogante y a la jefa de control interno, entre otros funcionarios del municipio. La comunicación data del 2 de abril de 2015 y hoy es parte de las pruebas del Ministerio Público.

En ellos, la información reveladora indica: "Tengo el deber y la obligación en mi calidad de tesorera y funcionaria de esta municipalidad de informar a usted… que he podido darme cuenta que no se estarían cancelando las multas de tránsito no pagadas al momento de ser girados los permisos de circulación".

Doce días después, al no tener respuesta, la funcionaria insistió con su consulta al director de Tránsito.

Floriano Cruz agregó: "Le informó a todas aquellas personas que pudieron haber tomado medidas para haber detenido, para haber parado esta irregularidad".

La funcionaria accedió en un primer momento a entregar su versión en una entrevista con Reportajes de Meganoticias, pero finalmente desistió, ya que aún sigue trabajando para el municipio y teme represalias.

En la acusación de la Fiscalía no sólo responsabiliza al alcalde Martín Arriagada, sino también a la hoy jefa de control interno del municipio, Isabel Vásquez. Para el Ministerio Público ella no sólo vendió permisos de forma ilegal; sino que también habría instruido a sus subalternos para que lo hicieran.

¿Qué ocurre en la actual administración?

Francisco Meléndez, alcalde suplente de Sagrada Familia, indicó: "Efectivamente aquí hubo… no se cumplió con la ley".

Desde hace menos de una semana, Francisco Meléndez es el alcalde suplente de Sagrada Familia. Él argumenta que, a pesar del proceso judicial, la investigación interna en el municipio es necesaria.

"Yo solicité también información de este juicio, no tengo ninguna información oficial, porque estimaba que la municipalidad debía haber hecho también alguna investigación o sumario. Nunca se hizo. Creemos que hay que hacer los actos administrativos correspondientes", agregó Meléndez.

¿Cómo responde Martín Arriagada?

"Yo por lo menos estoy tranquilo. Estoy súper tranquilo. Mi corazón está tranquilo. Dios es justo y yo creo que vamos a salir jugando bien de esto", señaló el suspendido alcalde Martín Arriagada.

Arriagada aseguró ser inocente y comentó que nunca dio órdenes para vender permisos de circulación haciendo vista gorda de las multas impagas. Él dice que tiene que ver con supuestas falencias en la base de datos de las multas que el Registro Civil enviaba cada año al municipio en un CD.

¿Cuál es el supuesto problema?

"Hay 345 municipalidades que tienen el mismo problema que cuando la gente va a sacar su permiso de circulación se encuentran con el problema que tienen partes y a lo mejor ellos lo han pagado pero sigue saliendo en el sistema", declaró Arriagada.

"Hay una falencia en el sistema en ese tiempo… bueno ahora ya está todo en línea. Ya es diferente", agregó el edil.

Una curiosa explicación para un delito que la Fiscalía dice tener acreditado. Lo insólito es que el alcalde no negó que los hechos irregulares hayan ocurrido. De hecho, acusa directamente a los exfuncionarios que vendieron esos permisos.

¿Hay otros culpables?

"A mi parecer las personas que sí hicieron daño están tranquilos. A lo mejor muertos de la risa y algún día les va a tocar a ellos porque nosotros vamos a llegar hasta el final para que estas personas que sí hicieron daño tengan que pagar las consecuencias que realmente corresponde", comentó Arriagada sobre los funcionarios que vendieron los permisos.

Justamente, la acusación del Ministerio Público menciona a cinco exfuncionarios. Sin embargo, un dato curioso es que en plena investigación pasaron de ser imputados por fraude a testigos por una suspensión condicional del procedimiento.

¿Por qué el alcalde no buscó a los culpables?

"Aquí lo válido era un memorándum. Eso es válido", es como el alcalde justifica el no haber buscado a los culpables del fraude, a pesar de recibir correos de una funcionaria que lo alertó de la venta ilegal de permisos de circulación.

"No me llegó nada. Ni un memorandum ni nada porque en realidad yo no veía los correos o sea en ese tiempo, 2015 - 2016 yo tenía un computador súper malo", agregó Arriagada.

Sin embargo, pese a las palabras del edil, estas no explican del todo la existencia de un permiso de circulación emitido para el auto de su madre, pese a tener varias multas impagas.

Sobre esto, declaró: "Tengo para respaldar cuando fuimos a pagar a San Bernardo. Entonces eso significa que no revisaron bien. Eso significa que la pega la hicieron mal".

¿Hubo consecuencias para el alcalde?

Actualmente, Martín Arriagada está suspendido de sus funciones tras la acusación del Ministerio Público y arriesga una pena de 5 años.

El juicio está fijado para el 1 de diciembre de 2023, por lo que la comuna de Sagrada Familia deberá seguir esperando para conocer la verdad de lo que pasó al interior de su municipio.

