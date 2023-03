Sueldo mínimo: ¿Es posible que llegue a los $500 mil a fin de año?

21 mar. 2023 - 22:07 hrs.

¿Qué pasó?

Dentro de las propuestas de campaña del Presidente Gabriel Boric, estaba aumentar el sueldo mínimo a $500 mil, antes de que termine su mandato.

Sin embargo, con el alza de la canasta básica y la inflación, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) salió a solicitar que el aumento se aplique antes de que termine este año.

Petición de la CUT

Fue en mayo de 2022 que el Presidente Boric anunció la mayor alza del sueldo mínimo en casi tres décadas, llegando en enero del 2023 a $410 mil pesos brutos, monto que con el aumento en el costo de la vida nuevamente se hace poco.

Al gobierno le resta aumentar $90 mil el monto para cumplir con la meta que se autoimpuso lograr gradualmente antes que termine el mandato. Y aunque todavía quedan tres años de plazo, la CUT solicitó alcanzar dicha cifra antes de fin de año.

"Se hace muy necesario debido al alto costo de los alimentos y la baja sistemática de los salarios por los últimos 10 años.. Eso nos hace necesario llegar a los $500 mil lo antes posible", señaló el presidente de la CUT, David Acuña.

La propuesta será presentada formalmente al Presidente este jueves, en una reunión que sostendrá la organización con el Gobierno.

¿Es posible este aumento?

Desde los gremios de pymes, advierten que la caída en las ventas y la rentabilidad negativa hacen imposible considerar otro aumento en menos de un año.

"No están las condiciones para ningún aumento salarial... A nadie le sirve que las pymes sigan quebrando o pasando a la informalidad... Los números no dan, no es un tema de voluntad", sostuvo el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval.

Por su parte, la presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa, indicó que "entendemos que es tremendamente necesario para la prosperidad de las familias de Chile, pero también hay que incluir un diálogo más intenso con respecto a los espacios de comercialización que las empresas de menor tamaño vamos perdiendo sistemáticamente".

¿Qué dice el Congreso?

El senador Daniel Nuñez (PC) aseveró que "creemos que hay espacio para tomar en cuenta la demanda de los trabajadores, a través de la CUT".

Sin embargo, la parlamentaria Ximena Rincón (independiente) señaló que "en la medida que exista comercio ilegal, informalidad, y competencia desleal, se hace muy difícil para una pyme".

En tanto, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) expuso que "hay que tener mucho cuidado de ir subiéndolo, pero manteniendo las posibilidades de crecimiento del país".

Cabe señalar que el Gobierno tiene hasta el 30 de abril para ingresar al Congreso Nacional una nueva propuesta de ingreso mínimo, el que sería el cuarto aumento en un año.