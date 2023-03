"Como no pararon el actuar, efectué disparos": Carabinero relata cómo frustró robo armado en supermercado

20 mar. 2023 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

El suboficial de Carabineros que el pasado domingo frustró un robo armado en un supermercado de La Florida, región Metropolitana, relató cómo ocurrió el hecho en el que efectuó seis disparos.

Se trata del suboficial Israel Morales, de la 36 Comisaría de La Florida, quien se encontraba de civil en el local de la cadena Mayorista 10, ubicado en la intersección de las calles San José de la Estrella con Santa Raquel.

¿Qué dijo?

"Yo andaba como un cliente normal comprando en el supermercado, y al momento de salir de este observó que tres personas ingresan con capucha y armamento de fuego en sus manos, y uno de ellos lanza al suelo al guardia que se encontraba en el lugar y otro amenaza a las cajeras", recordó Morales.

El uniformado indicó que "al ver que estaba en peligro en ese momento en la vida de las personas, me identifico como funcionario, le gritó 'alto, deténganse'. Como no pararon el actuar, efectué unos disparos al sujeto que estaba amenazando de muerte al guardia en el suelo".

"Posteriormente, los otros dos sujetos, al ver que yo estaba efectuando disparos, botan una gaveta de dinero, arrancándose al interior del supermercado. Luego, se sacan las capuchas y se juntan con los clientes para tratar de salir sin ser identificados", agregó.

"Le salvé la vida al guardia"

El suboficial, que es guía de perros policiales, contó que "al ver que los delincuentes habían huido, lo primero que voy a ver es si el guardia estaba lesionado o si un trabajador o un cliente estaba herido. Primero me preocupé de los trabajadores y de los clientes. Posteriormente llamé a la central de comunicaciones para pedir cooperación y comunicarle lo que había sucedido".

"De ahí ya verificamos que no había más delincuente y toda la gente me saludaba, me felicitaba. Decían que gracias a Carabineros... bueno, entre comillas, le salvé la vida al guardia", contó.

Cabe señalar que no se registraron heridos a raíz del hecho.

Reconocimiento de Carabineros

A raíz de su heroico actuar, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le entregó una medalla, con la que ya había sido reconocido anteriormente.

"El año 2020, mi general Rozas, por un procedimiento en el Mall Plaza Vespucio, por unos delincuentes que robaron en la bodega Falabella, también me regaló la medalla del general director", recordó Morales.

En aquel operativo fueron detenidos 13 delincuentes y se recuperaron tres vehículos con encargo por robo.

"Yo le diría a la gente que confíe en Carabineros, que siempre vamos a estar nosotros ayudándolos, siempre, aunque pongamos en peligro nuestra vida, siempre va a haber un carabinero para protegerlo y ayudar en los problemas que tengan", manifestó.