Carabinero de civil frustró robo en supermercado de La Florida: Disparó en seis oportunidades y no hubo lesionados

20 mar. 2023 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el pasado domingo 19 de marzo un carabinero que se encontraba de civil en un supermercado de la comuna de La Florida frustró un robo en el lugar. El hecho ocurrió pasadas las 15:00 horas.



El local afectado se ubica en el sector Los Quillayes, en la intersección de las calles San José de la Estrella con Santa Raquel; supermercado que es parte de la cadena Mayorista 10.

Fue un grupo de cinco sujetos, quienes a rostro cubierto intimidaron al guardia de seguridad e intentaron robar el dinero de las cajas registradoras.







¿Qué dijo la autoridad?

De acuerdo a información entregada por personal de Carabineros, el funcionario se encontraba haciendo uso de su día de franco, vestido de civil, cuando se dio cuenta de la presencia de al menos cinco individuos con el rostro cubierto con pasamontañas.

Desde la autoridad, el mayor José Díaz, comisario de la 61a comisaría indicó: "Uno de ellos intimida y arroja al suelo al guardia de seguridad que se mantenía en el local y, ante esta situación, el carabinero advierte su condición de tal, extrae su armamento particular de tipo revólver y se enfrenta con los antisociales efectuando seis disparos, los cuales no resultaron con personas lesionadas".



Además, en el momento en que el guardia de seguridad fue intimidado, los asaltantes sustraían las gavetas de las cajas registradoras del local comercial.



Según la información de Carabineros, luego de la intervención del uniformado, los delincuentes se dieron a la fuga, sin lograr llevarse gavetas con el dinero y sin tener un enfrentamiento con disparos.



Se destaca además que el carabinero protagonista de frustrar el robo no se encuentra lesionado.

