"Es una pesadilla vivir acá": Inmobiliaria vendió terrenos ilegales en Lampa y ahora deberá pagar millonaria multa

20 mar. 2023

¿Qué pasó?

En marzo de 2021, la Superintendencia de Medioambiente clausuró un condominio que se encuentra ubicado en zonas inundables y con humedal en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

Los terrenos, vendidos por Lampa SpA, no cuentan con los permisos legales correspondientes para poder construir. Sin embargo, a pesar de ser clausurados, la inmobiliaria continuó vendiendo propiedades.

Millonaria multa por estafa

Actualmente, Lampa SpA cuenta con una multa de 1.500 millones de pesos por fraude inmobiliario, estafa, loteo irregular y delito ambiental. Ante esto, las personas que invirtieron en estos terrenos, denuncian que no pueden construir en la superficie y que la empresa quiere hacerlos pagar la deuda.

“La inmobiliaria está tratando que nosotros nos hagamos cargo del pago, a pesar de que siempre nos han dicho que el que se va a hacer cargo es el fisco”, contó una de las afectadas.

La persona perjudicada también lamentó que, “yo solo vine a comprar un terreno donde poder vivir tranquila. Es una pesadilla vivir acá. Yo tengo mi casa, pero no es mía, porque vivo sobre un terreno que no me pertenece”.

Además, aseguraron que, por reclamar a la inmobiliaria, han sido violentados y amenazados de muerte.

Loteo ilegal de terrenos

“Es un loteo completamente ilegal, muy difícil de regularizar, están en la zona de un humedal y recurrentemente inundable. A pesar de que se les señaló la clausura de ese loteo ilegal, ellos siguen trabajando”, explicó Nolberto Salinas, abogado de las familias afectadas.

“Se le sigue mintiendo a la gente, diciendo que después de cinco años van a poder regularizar. Eso constituye una verdadera estafa”, complementó el abogado.

¿Qué dijo la inmobiliaria?

Por su parte, la inmobiliaria se defendió y, en conversación con el matinal Mucho Gusto, la encargada inversiones Lampa Spa, Elena Oteíza dijo que: “tengo todo en manos de mi abogado. Yo no vendo terrenos, yo vendo acciones de mi empresa”.

Con la esperanza de hallar una solución, los vecinos ingresaron una querella por fraude inmobiliario contra Lampa Spa, a la espera de que el sueño de la casa propia se vea materializado.

