Ossandón asegura que Piñera está en campaña: "Están convencidos que él puede ser por tercera vez Presidente"

¿Qué pasó?

El senador Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) se refirió a la situación actual del expresidente Sebastián Piñera, tras la polémica surgida tras su aparición en la previa de la votación de la reforma tributaria.

El parlamentario afirmó que Piñera se encuentra "absolutamente" en campaña política para un eventual tercer periodo presidencial.

¿Qué dijo Ossandón?

"A mí me impresionó cuando era chico que Pinochet no podía entender que había perdido el plebiscito y, claro, donde iba lo ovacionaban, entonces imposible que perdiera el plebiscito, pero era porque le acarreaban gente en buses. Entonces, siempre lo aplaudían donde iba", señaló a Tele 13 Radio.

"Y bueno, todos los cercanos tienen absolutamente rodeado al expresidente, que están operando en todos los ambientes, porque están convencidos de que aquí viene el Lula 3, que él puede ser por tercera vez presidente, lo que es una locura", detalló.

"No hay candidatos"

Ossandón sostuvo que lo anterior "es muy peligroso para el sector, porque la única forma de que él pueda ser candidato es ir en el tiempo eliminando a todos los candidatos que existan, y hoy día tenemos candidatos súper débiles, no hay candidatos".

"Esto se complica porque hay parlamentarios muy débiles que se dejan influenciar por las llamadas, por los WhatsApp, por las presiones, pero en el caso del Senado, nosotros hemos sido súper firmes en eso, porque aquí está en juego el futuro de Chile. Eso no pasa por candidaturas personales", agregó al medio antes mencionado.

"Están operando como locos"

En tanto, sobre la incidencia que pudo tener el exmandatario en el rechazo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el Gobierno, manifestó "yo no te lo puedo comprobar, pero sí que están operando como locos".

"Hay un equipo trabajando por eso y están convencidos en el Lula 3. Esto es absurdo, como no salen a la calle porque muchos de ellos no bajan de Manquehue para abajo, están convencidos de que aquí se puede dar la tercera. Es no entender nada", sostuvo.

Ossandón comentó que pese a esta situación, bajo su juicio Piñera no tiene "ninguna, ninguna" posibilidad de ganar una próxima elección, "osea, si hay alguien que odia la gente en la calle, es a él. Diría que muchas veces injustamente, porque la evaluación de su Gobierno es realmente mala y no fue tan mala. La verdad es que este Gobierno es mucho peor que el de Piñera, a pesar de que fue muy malo".

