Ofrecía hasta carne de tortuga: Clausuran supermercado en Estación Central por vender alimentos fuera de la normativa

14 mar. 2023 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización se llevó a cabo en horas de la mañana de este martes en la comuna de Estación Central. El operativo tuvo lugar en un supermercado que fue denunciado en las redes sociales por ofrecer productos fuera de la normativa.

La denuncia

La denuncia ciudadana se enfocó en el incumplimiento al reglamento de los alimentos y la inexistencia de rotulado nutricional en un local de ventas de productos importados.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana acudió al recinto y confirmó el hecho, asegurando también que el mismo supermercado ya había sido objeto de un sumario sanitario anteriormente, por lo cual recibió una multa.

¿Qué dijo la Seremi de Salud?

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, explicó que "hay venta de alimentos como este, un pato que está congelado y que no cuenta con ningún tipo de información nutricional".

El funcionario, además, recalcó que en el lugar también se ofrecían calamares y tortugas: "Hay mucha venta de alimentos que no tienen el etiquetado en español. No hay información de los componentes nutricionales, porque están en chino y no se está cumpliendo con la ley de etiquetado".

Uno de los productos en venta

A raíz de lo anterior, el seremi señaló que "hay un incumplimiento grave. Es por eso que decretamos la prohibición del funcionamiento de este supermercado. También se expone a multas que pueden llegar hasta 60 millones de pesos".

Incumplimientos en alimentos para niños

Soto continuó explicando la fiscalización y manifestó que "hay incumplimientos graves respecto a la venta de alimentos para niños: dulces, bebidas y golosinas, que no están en español, no sabemos nada de sus componentes y tampoco está la advertencia de parámetros críticos".

"Puede haber productos que pueden generar una reacción alérgica y no lo sabemos. Puede haber productos que pueden tener un efecto farmacológico y tampoco lo sabemos, o que pueden tener alguna sustancia prohibida en nuestro país", agregó.

