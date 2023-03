"No la había visto": La insólita respuesta de motociclista descubierto circulando con la patente cortada en la Alameda

14 mar. 2023 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de una serie de fiscalizaciones en el sector de la Alameda, en el centro de Santiago, un motociclista fue sorprendido durante la mañana de este martes circulando con una irregularidad en su medio de transporte.

En este caso en particular, personal policial descubrió que la patente de la motocicleta del hombre, cuyo nombre es Jorge, no estaba completa. Más bien, estaba cortada o partida al momento del respectivo control.

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", el conductor se refirió a su situación y entregó una particular respuesta sobre esta infracción a la ley que estaba cometiendo.

¿Qué dijo el motociclista?

Consultado sobre este tema, Jorge aclaró que "no me había dado cuenta. Me acaba de decir el señor que estaba rota y la verdad es que no la había visto".

El motociclista explicó que este es el medio que ocupa para poder trabajar y afirmó que se desempeña "en distintas cosas", no entregando mayores detalles.

"No me había percatado. Me acabo de dar cuenta... Vamos a ver qué va a pasar", indicó Jorge, quien recalcó en ese instante estar a la espera de una resolución por parte de personal policial.

