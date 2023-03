"Diles que no soy violento" y "no me nombres": Las extrañas peticiones de Felipe Rojas tras la muerte de Fernanda Maciel

14 mar. 2023 - 11:30 hrs.

Este martes 14 de marzo corresponde a la séptima jornada del juicio oral contra Felipe Rojas, el único sospechoso e imputado por el asesinato de Fernanda Maciel.

La joven de 21 años tenía siete meses de embarazo cuando desapareció a principios de 2018. Unos 16 meses más tarde, a mediados de 2019, sus restos y el de su bebé en gestación fueron encontrados bajo tierra en el patio de una bodega ubicada en la comuna de Conchalí.

Las mentiras que Rojas habría pedido que dijeran por él

A lo largo de estas siete jornadas de juicio han participado familiares y amigos de Rojas y Maciel, quienes se conocían desde 2008, cuando ella llegó con su familia a vivir a Conchalí. Primero fueron vecinos y luego entablaron una relación de amistad con el paso del tiempo, la que nunca tuvo chances de transformarse en un romance, porque ella no tenía la intención de algo más, a diferencia de él.

La primera persona en intervenir en el juicio oral fue Patricia Varas, fiscal de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público, entidad que lo acusa por su calidad de presunto autor en los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple.

En la apertura de la instancia judicial, la persecutora entregó una completa cronología del caso, revelando detalles que ocurrieron previa y posteriormente al crimen, tales como las presuntas mentiras que Rojas les habría pedido que dijeran por él a sus conocidos.

"Diles que no soy violento"

El 20 de febrero de 2018, dos días después de la última vez que se vio a Fernanda con vida, Felipe se contactó con una expolola para hacerle una particular solicitud si es que la llamaban desde Carabineros: "Diles que no soy violento", le habría dicho a la mujer, según expuso Varas.

Sin embargo, Rojas tenía antecedentes. Mientras cultivaba su amistad con Fernanda, él mantuvo relaciones afectivas con otras mujeres, las que fueron víctimas de sus arranques de ira y violencia descontrolada, según señala una investigación a la que tuvo acceso el matinal "Mucho Gusto".

Felipe Rojas durante el juicio oral en su contra por el asesinato de Fernanda Maciel.

Ejemplo de lo anterior es la denuncia en Carabineros de una expareja de él en 2017: "Comenzamos a salir, iniciando un pololeo. Los primeros meses fueron casi normales: discutíamos y me decía improperios. Pero en septiembre comenzó con agresividad física".

"En su casa se descontroló. Comenzó a agredirme y a discutir con un niño que estaba afuera, jugando con petardos. El ruido le había molestado y por eso quiso salir a pegarle, pero el portón estaba cerrado. Ahí tomó una gran piedra e intentó tirársela. Llegó uno de sus hermanos y entre él y yo logramos reducirlo para que se calmara", agregó la mujer en su acusación.

"No me nombres a mí"

Cuando Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, le comentó que había puesto una denuncia por presunta desgracia por su hija, Rojas le pidió que "no me nombres a mí" ante las autoridades, aseguró Varas.

Además, le solicitó a un trabajador de la bodega que "mintiera acerca del momento en que él le había devuelto las llaves del lugar", relató la fiscal, esto en medio de su renuncia como cuidador de la bodega, labor por la que acuñó el apodo de "el Bodeguero".

Su coartada también incluyó el decirle a sus cercanos que "participó en la búsqueda de Fernanda. Le pidió incluso permiso a su jefe para ausentarse de su trabajo", pero familiares y amigos de la víctima han relatado que nunca lo vieron ayudando en la investigación.

"Desde el día uno negó su participación en los hechos. Y no solo eso, sino que obstruyó la investigación, entregando información falsa y preconstituyendo pruebas, con el objeto de eludir su responsabilidad", sentenció la representante del Ministerio Público.

"Para mí es una tragedia, no un circo"

El punto cúlmine de sus presuntas mentiras fueron a través de la televisión, quizá como una manera de mostrarse inocente ante la opinión pública.

En una oportunidad, desde su casa, declaró a la prensa que "no voy a referirme a nada sobre eso (el hallazgo del cuerpo de Maciel). Todo a lo que tenga que referirme se va a hacer con la PDI, fiscales y... solo eso, por favor (...) Denme mi espacio, por favor. Yo no... a mí no me gustan estas cosas. Esto para mí, para todos, es una tragedia, no es un circo".

Felipe Rojas desde el patio de su casa, dando declaraciones a la prensa.

Mientras que la segunda vez ante la prensa involucró a Luis Petersen, pareja de Fernanda en 2018 y padre del bebé que ella estaba gestando. En medio de un desgarrador momento en que Luis sufría por lo ocurrido, Rojas es captado por las cámaras consolándolo, aunque sin expresar una muestra de dolor en su rostro.

Felipe Rojas consolando a Luis Petersen, pareja de Fernanda Maciel en 2018.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

