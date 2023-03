Le decían el "Bodeguero" y bromeaba con que mató a Fernanda Maciel: Así surgieron las sospechas contra Felipe Rojas

09 mar. 2023 - 13:30 hrs.

Este jueves 9 de marzo continúa el juicio oral contra Felipe Rojas, el único imputado por el asesinato de la joven Fernanda Maciel, embarazada de siete meses que desapareció en febrero de 2018 y cuyos restos fueron encontrados en junio de 2019, bajo tierra en el patio de una bodega ubicada en la comuna de Conchalí.

En la instancia judicial han declarado varias personas que conocían al supuesto asesino y la víctima. Uno de los últimos en hacerlo fue Nicolás Allende, quien habría cumplido un rol clave en la trama de esta macabra historia al ser amigo de Rojas.

Su testimonio lo entregó a tribunales este miércoles 8 de marzo, ocasión en que reveló episodios que se desconocían, hasta ahora.

Felipe Rojas, el "Bodeguero"

Según relató Allende, cuando se hizo público que Felipe era sindicado como el encargado de la bodega en que apareció el cuerpo de la mujer, comenzaron a apodarlo como el "Bodeguero" y a bromear con ello.

Supuestamente, sin saber que tenía presunta responsabilidad en la muerte de la joven, sus cercanos continuaron con las burlas. Al principio, el sospechoso del crimen se molestaba por este sobrenombre, pero luego se hizo parte de las bromas, a tal punto de decir entre risas que él había matado a Maciel. Todo eso, de acuerdo a la testificación de Nicolás.

¿Quién es verdaderamente Felipe Rojas?

Felipe y Fernanda fueron vecinos colindantes desde 2008, cuando la familia de la joven llegó a vivir en Conchalí. Con el paso del tiempo la amistad fue creciendo y siempre se mantuvo dentro de esos márgenes, pues Maciel no le dio chances a un eventual romance.

Por redes sociales, Rojas se mostraba como un usuario activo y publicaba videos haciendo acrobacias con bastones prendidos en fuego y tocando un charango. En lo académico no fue muy regular: cursó hasta cuarto básico de manera tradicional y luego realizó sus estudios en modalidad 2x1 en un establecimiento para adultos.

Felipe Rojas era un usuario activo en redes sociales.

Pese a las dificultades, pareciera que se trataba de un tipo normal, amante de la bicicleta y de los perros, que trabajaba en locales comerciales o se ubicaba en los semáforos de las calles capitalinas para conseguir dinero mediante sus malabares. Sin embargo, al parecer, no todo era tal como él lo demostraba.

En silencio, Felipe habría desarrollado un lazo emocional enfermizo hacia Fernanda: "Él se obsesionó absolutamente con ella", asegura la psicóloga y criminóloga de Gendarmería, Andrea Castro. "Yo creo que esta obsesión hizo que él empezara a generar una planificación para acercarse a ella y, en este camino de acercamiento, se dio cuenta de que no estaba la posibilidad concreta de poder generar una relación más allá de una amistad. Eso hizo que él tomara medidas mucho más bruscas, mucho más agresivas", agrega.

Ira y descontrol con otras mujeres

Mientras cultivaba su relación amistosa con Maciel, Rojas mantuvo relaciones afectivas con otras mujeres, las que fueron víctimas de su comportamiento, tales como arranques de ira y violencia descontrolada, según señala una investigación a la que tuvo acceso el equipo de reportajes de "Mucho Gusto".

Felipe Rojas fingía ser un tipo normal, pero los demonios atormentaban su mente.

En 2017, una expareja del hombre hizo la siguiente denuncia en Carabineros: "Comenzamos a salir, iniciando un pololeo. Los primeros meses fueron casi normales: discutíamos y me decía improperios. Pero en septiembre comenzó con agresividad física".

"En su casa se descontroló. Comenzó a agredirme y a discutir con un niño que estaba afuera, jugando con petardos. El ruido le había molestado y por eso quiso salir a pegarle, pero el portón estaba cerrado. Ahí tomó una gran piedra e intentó tirársela. Llegó uno de sus hermanos y entre él y yo logramos reducirlo para que se calmara", agregó la mujer en su acusación.

Fernanda conoce a Luis Petersen

Al mismo tiempo que Rojas estaba sumido en sus problemas, Maciel conocía el amor con Luis Petersen. Esta nueva relación hizo que el vecino se alejara también de la familia de su amiga, a quien conocía desde que tenía 13 años de edad.

No obstante, esta distancia era una falsa fachada, porque el sujeto la seguía en secreto. De hecho, en la carpeta investigativa del caso hay fotografías que le tomó Felipe a Fernanda mientras ella dormía o estaba en su pieza, por supuesto que sin su consentimiento.

Lo que marcó un antes y un después en la vida del sospechoso, fue el embarazo que reveló la joven en 2017 junto a Luis.



Fernanda Maciel junto a Luis Petersen, su pareja y padre de su bebé.

La bodega, el escenario del asesinato

En noviembre de ese mismo año, Rojas es contratado como bodeguero por una empresa de producción de eventos, haciéndose cargo de los cuidados de un recinto que queda a pocos metros de las viviendas de los lejanos amigos.

Ya en 2018, en la madrugada del sábado 10 de febrero, Felipe recibe un mensaje de Fernanda, quien le consultó si tenía cigarrillos que le pudiera dar. Luego, él le propuso que se reunieran ese mismo día y ella accedió.

Por la tarde, la joven embarazada de siete meses salió de su casa sin celular. Las cámaras la captan cruzando una de las calles y esa fue la última vez que fue vista con vida.

Como si nada hubiera pasado

Tras la desaparición de Fernanda, durante todo el tiempo en que no se sabía de su paradero, Felipe continuó con su vida, como si nada hubiera pasado, algo que provocaba la rabia de la familia afectada.

Nunca se le vio ofreciendo ayuda para encontrar a Maciel: "Con el tiempo me llamó la atención de que él, siendo tan amigo de la 'Fer', nunca preguntara nada. Él fue un fantasma en la investigación, jamás lo vimos", afirmó Valentina Maciel, hermana de la víctima.

Casi 500 días después de la desaparición de Fernanda, en 2019, su cuerpo —y el de su bebé de siete meses en gestación— fue encontrado en el patio de la misma bodega donde trabajaba Felipe, la que ya había sido periciada anteriormente por las policías.

Tras el hallazgo, el sujeto entregó la siguiente insólita declaración a la prensa desde su casa: "No voy a referirme a nada sobre eso. Todo a lo que tenga que referirme se va a hacer con la PDI, fiscales y... solo eso, por favor (...) Denme mi espacio, por favor. Yo no... a mí no me gustan estas cosas. Esto para mí, para todos, es una tragedia, no es un circo".

Felipe Rojas entregando declaraciones a la prensa.

El 24 de junio de 2019, cuando fue encontrado el cuerpo, Felipe Rojas fue detenido. La investigación recabó las principales pruebas en su contra, entre ellas, la conversación que mantuvo con Fernanda mediante WhatsApp la noche previa al crimen, las llaves de la bodega que solo él mantenía y una declaración clave de una expolola.

Más de tres años después, el presunto asesino de Fernanda Maciel enfrenta a la justicia, acusado por los delitos de aborto sin consentimiento, homicidio, y la infracción de normas de inhumación y exhumación ilegal.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

