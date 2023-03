"El sistema está obsoleto": Presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados explica crisis de Isapres

11 mar. 2023 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Salud determinó que las Isapres podrán aumentar el valor de sus planes en hasta un 2,6%, según el proceso anual de adecuación. Frente a la incertidumbre, Fonasa planteó crear un nuevo seguro.

El diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la comisión de Salud, y la diputada UDI, Marta Bravo, conversaron en Meganoticias Alerta sobre esta alza que complica nuevamente a los usuarios.

¿Qué se dijo?

"Yo me he hecho a la convicción de que el sistema de aseguramiento dual entre Fonasa e Isapre está obsoleto, está en crisis y, nos guste o no, puede que sea insostenible en el tiempo", aseguró Lagomarsino.

El legislador continuó explicando que "las Isapres, por los sucesivos fallos de la Corte Suprema, no han podido elevar su plan base, lo cual me parece correcto porque está en un marco de razones constitucionales ilegales; sin embargo, esto ha hecho inviable, en la práctica, el negocio".

"Las Isapres son empresas con fines de lucro y sus dueños esperan tener utilidades, ese es su incentivo para tener un mejor servicio y así atraer más afiliados, pero esa forma de negocio está en crisis y puede llevar a que en un mediano plazo entre en insolvencia o incluso, eventualmente, quiebren", aseveró.

¿Qué manifestó la diputada?

"Sabemos que existen responsabilidades de las Isapres en los cobros que se hicieron unilateralmente a pesar de los fallos de la Corte Suprema, sobre todo en el tema de las preexistencias, las discriminaciones por edad, sexo, etcétera", dijo Bravo.

"Esas son debilidades del sistema que aumentan lo que tienen que pagar los afiliados de las Isapres, que no es una cantidad menor, son 3.5 millones de chilenos", agregó.

"Nosotros vamos a estar a favor del fallo de la Corte Suprema de que se devuelvan los dineros (...) Esto también puede afectar a los usuarios de Fonasa, con una posible migración de los de Isapres", explicó.

