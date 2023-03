Ministra Vallejo por actuar de Ávila con diputada Delgado: "No es ni será nunca parte del comportamiento que esperamos"

08 mar. 2023 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, condenó el cruce que protagonizaron el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

Al respecto, este miércoles la titular de la Segegob indicó que "el ministro se refirió pidiendo las disculpas correspondientes el día de ayer (lunes) por este intercambio, como él lo señalaba, acalorado".

Lo anterior, ya que "no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios y lo asumió como tal", mencionó.

En la misma línea, la secretaria de Estado aseveró que "el tema de fondo que plantea la parlamentaria en lo que fue la interpelación creemos que es un tema que hay que abordar y considerar, y es parte de la agenda del Gobierno, y del ministro en particular, que podamos compatibilizar tanto el enfrentar de manera decidida aquellas situaciones donde se produce contaminación ambiental junto con la garantización del derecho a la educación".

"Nos interesa, nos importa y tenemos un compromiso especial con lo que plantea de fondo la parlamentaria respecto a las escuelas de nuestro país", acotó la vocera de Gobierno.

Declaraciones la diputada Delgado

En ese mismo sentido, la diputada Delgado afirmó este miércoles en el Congreso Nacional que "ectivamente me sentí agredida. Algunos periodistas me dijeron que habían sentido los gritos del ministro. Yo mantuve la calma porque lo que quería demostrar era que efectivamente estaba representando a mis vecinos que aún no se le daba respuesta”.

“Él alzó demasiado la voz, porque se molestó porque nombré al ministerio que no se había hecho presente a darle una explicación a estos niños (del colegio de Maipú) cuando comenzaban sus clases, porque ustedes saben, los niños de la zona rural pierden un día de clases y la brecha estudiantil aumenta aún más".