"Me apuntaron con una pistola": Vecinos denuncian que disputa entre adolescentes terminó en balacera en San Antonio

¿Qué pasó?

Diversos vecinos del sector alto de Bellavista, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, denunciaron una seguidilla de episodios violentos luego de una pelea entre dos adolescentes.

Los hechos fueron narrados por diversos residentes, que prefirieron resguardar su identidad, a Diario El Líder, donde relataron ser testigos de constantes disparos y amenazas de muertes.

"Me apuntaron con una pistola en el pecho"

"Está la pura embarrá acá arriba, amigo", contó uno de los denunciantes al citado medio. El hombre relató lo que sabe sobre lo que sería el comienzo de la disputa y apuntó a una pelea entre dos adolescentes.

"Después que uno pegó, la familia del otro llegó a tirar balazos a la casa. Uno de los disparos entró hasta el dormitorio. Mi familia se tuvo que ir de esa casa, ellos ya no están ahí porque los amenazaron de muerte y hasta a mí, que no tengo nada que ver, me apuntaron con una pistola en el pecho", reveló.

De acuerdo a los relatos obtenidos por el diario local, el domingo 19 de febrero, dos jóvenes de 17 años llegaron hasta los golpes en una plaza del sector de Barrancas, en la zona céntrica de la comuna, por una presunta disputa sentimental. Horas después del pleito, uno de ellos, junto a un grupo, acudió hasta la vivienda de su contrincante para amenazar a su familia y disparar contra la casa.

El relato indica que personas de la familia salieron en busca del pistolero y lograron subirlo a una camioneta, donde lo habrían golpeado y amenazado de vuelta. Una semana después, específicamente el 26 de febrero, al menos cinco sujetos dispararon contra una casa y camioneta que, según creían, era la que habían usado para trasladar y posteriormente golpear a su defendido.

"Llegaron estos tipos en un auto blanco y se bajaron gritando amenazas y disparando. Cuando nos asomamos vimos que estaban con escopetas y pistolas disparándole a la camioneta del vecino que no tiene nada que ver; lo que pasa es que la camioneta es del mismo color de la que habrían usado para ir a buscar al cabro que le pegaron", relató otro testigo.

En esa misma línea, el vecino del sector acotó que "esto ya se salió de las manos porque anoche mismo (lunes) andaba un gallo gritando amenazas y disparó aquí mismo".

Una dirigenta vecinal contó que también fue víctima de los ataques, ya que su vivienda fue baleada a plena luz del día.

Las personas involucradas en esta disputa indicaron que las denuncias pertinentes ya se hicieron tanto en Carabineros como en Fiscalía.

