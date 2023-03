"Tuvimos un mal entendido": Ministro Ávila reconoce fuerte discusión con diputada que terminó descompensada

07 mar. 2023 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, protagonizaron una fuerte discusión al interior del Congreso la tarde de este martes.

De acuerdo a testigos, el hecho se habría producido luego que la parlamentaria le manifestara una situación que actualmente afecta a un colegio en Maipú, lo que no habría sido bien recibido por el secretario de Estado.

El diálogo entre ambos subió de nivel, al punto que, incluso, la legisladora habría sufrido una descompensación.

¿Qué dijo el ministro?

El ministro se refirió al impasse, explicando que "al término de la Comisión de Educación, fui abordado por la diputada Viviana Delgado para representarme una inquietud".

"En medio de la conversación, tuvimos un mal entendido, una discusión acalorada", aseguró la autoridad.

"Por mi parte, quiero ofrecer mis sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. No ha sido nunca mi espíritu", expuso.

"Ya llevo un año trabajando aquí, la mayoría me conoce y sabe que mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores políticos, y quiero reiterar con eso mis disculpas si efectivamente no logramos mantener un diálogo en calma", reiteró Ávila.

Finalmente, señaló que "el caso que a ambos nos preocupa tiene que estar por sobre esta situación", y que está "disponible para cuando la diputada quiera conversar, ofrecerle mis disculpas personalmente".

¿Qué dijo la diputada?

En conversación con La Tercera, la diputada aseguró que el hecho ocurrió luego que ella le pidiera que se reabra un colegio en Maipú, que está con clases suspendidas. "

"Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del ministerio y del municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé", relató la parlamentaria.

"Yo le decía que se calmara. Un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento mu mal. Estoy en enfermería", agegó.