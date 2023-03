Expresidente Piñera desestima instalarse en la "primera línea comunicacional" en nuevo proceso constituyente

01 mar. 2023 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el expresidente Sebastián Piñera participó en un seminario en la comuna de Vitacura organizado por la Fundación Futuro -creada por él mismo en 1993- en el marco de su 30° aniversario.

En la instancia, el otrora mandatario aprovechó para abordar distintos temas, siendo uno de ellos el nuevo proceso constituyente, a pocos días de que la Comisión Experta comience a redactar un anteproyecto de la Carta Fundamental.

"No en la primera línea comunicacional"

"Me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todo, y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”, indicó el exjefe de Estado.

Materia de educación

En materia de educación, Piñera aseveró que "es un bien público, es un desafío público, por supuesto que sí, pero no significa que sea solamente un desafío estatal. El Estado so pretexto la importancia de la educación, no tiene derecho a monopolizar la educación en ningún país del mundo”.

"Por esa razón, es muy importante el esfuerzo conjunto social civil y del sector público en este tremendo desafío de la educación”, complementó.

Además, el expresidente aprovechó de criticar los niveles de vacunación infantil, tildándolos de "bajísimos". "Entre 3 a 5 años, menos del 3%. Entre 6 a 11 años, en torno al 12%. Es un riesgo que no debiéramos asumir, y por eso los llamados que se están haciendo a acelerar el programa de vacunación que va a ser un desafío y un problema permanente”, consignó.

En el seminario también participaron los exministros de Educación Mariana Aylwin (Ricardo Lagos), Raúl Figueroa (segundo gobierno de Piñera) y Adriana Delpiano (segundo gobierno de Michelle Bachelet).

Quien faltó fue el actual titular de la cartera, Marco Antonio Ávila. "Lamentar la ausencia del ministro muy justificada, el Presidente Boric lo había invitado al sur y donde manda capitán no manda marinero", dijo Piñera al respecto.

