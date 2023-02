Robo a lugar habitado se registra en Ñuñoa: Delincuentes se llevaron un vehículo y una bicicleta

28 feb. 2023 - 02:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del lunes 27 de febrero, un robo se registró en una vivienda de la comuna de Ñuñoa, donde fueron sustraídos un vehículo y una bicicleta desde el patio de la casa.

En el recinto se encontraba una familia, quienes escucharon ruidos por el robo, pero no lograron visualizar a los delicuentes como para poder entregar detalles a Carabineros.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas estarían involucradas en el hecho y tampoco se ha logrado dar con su paradero.

¿Qué dijo la policía?

El teniente José Illanes Chávez, oficial de ronda oriente de la Prefectura Santiago Oriente, señaló que "Carabineros de la comisaría de Ñuñoa se encuentra investigando un robo a lugar habitado de un vehículo y una bicicleta en el cual, sujetos indeterminados, ingresaron por el portón principal, rompiendo este e ingresando a las inmediaciones de este domicilio".

"Hasta el momento no se encuentra determinada la cantidad de estos (sujetos), ya que las cámaras de seguridad del lugar no se encuentran grabando y no hay testigos del hecho al momento de la investigación", señaló.

"Estaba la familia al interior del domicilio... los que no se percataron de la cantidad de estos porque solamente escucharon los ruidos que provocó la huida del vehículo que mantenían en la parte trasera de su domicilio", agregó.

¿Cómo se encuentran las víctimas?

La autoridad detalló que el robo fue en el exterior de la propiedad y que los antisociales no ingresaron al interior del hogar, donde se encontraba la familia, por lo que no hubo hechos de violencia hacia los propietarios.

"Solamente fue en el patio de la casa, específicamente a un garage que tenía... el domicilio. Ingresaron a este sin forzar ningún tipo de puertas e ingresaron al vehículo y lo sustrajeron del lugar, no habiendo víctimas al momento, con lesiones", señaló.

"No hubo contacto con los dueños del domicilio", cerró.

