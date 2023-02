Cobros irregulares por agua potable: Exalcalde de San Nicolás exigía pagos a los vecinos

28 feb. 2023 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

El agua potable es un recurso básico y disponible en muchos lugares de Chile que tienen acceso a una red constante y de buena calidad. Sin embargo, esto que parece tan común no lo es en todas partes.

En las zonas rurales es más frecuente ver la escasez del agua para consumo. Y de eso saben muy bien los vecinos de San Nicolás en la región de Ñuble, quienes tuvieron que pelear el acceso al agua.

Esto, debido a que el exalcalde de la comuna dificultó su acceso para los vecinos, únicamente por intereses económicos y que no tenían sustento legal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En primera instancia se formó un comité en el lugar con la intención de que el sector pudiera tener acceso al agua potable. Y dicha iniciativa de hecho, lo consigió.

Un proyecto estatal fue aprobado para concretar con obras públicas el acceso al agua potable. Se trataba de trabajos de Gobierno, ya financiados y que no debían repercutir en gastos adicionales para la gente.

Cobros sorpresa

Sin embargo, el exalcalde de San Nicolás, Victor Toro Leiva, se encargó de cambiar la intención de la idea original, esto porque decidió cobrar arbitrariamente la cifra de 50 mil pesos para poder conectarlos al agua potable.

Según palabras de los vecinos, si ellos se negaban, él no les daba acceso al recurso, ordenándole a la empresa concesionaria directamente concretar la sanción.

¿Correspondía pagar los $50.000?

En 2019 Domingo Oporto, vecino de San Nicolás, presentó un requerimiento ante Contraloría en contra del municipio. Y la respuesta fue contundente: el ente contralor señaló que el cobro no correspondía y obligó a la municipalidad devolver los 50 mil pesos cobrados a los vecinos.

Juan Pablo Gonzalez Montes, abogado querellante del caso señaló que "el informe de la contraloría dice que dicho cobro es ilegal. Abusó de su cargo y cobró un dinero que nunca debió haber sido exigido".

Las consecuencias de la denuncia

Domingo Oporto, vecino que denunció los cobros irregulares, declaró: "Cuando gane en contraloría él me saco el arranque de agua, me saco todo. No me dejo nada".

Domingo asegura además que luego del informe de Contraloría, el exalcalde envió a la empresa contratista a sacarle el arranque de agua que le habían instalado. A raíz de esto él estuvo tres años sin acceso al agua potable.

¿El municipio devolverá el dinero?

Serían casi mil los vecinos afectados en San Nicolás por los cobros irregulares. Y todos ellos responsabilizan al exalcalde Víctor Toro Leiva.

Solo en la querella presentada se habla de 406 vecinos afectados por un total de 20 millones, 700 mil pesos.

El alcalde actual calcula que podrían ser casi mil las personas que pagaron esos 50 mil pesos que nunca debieron haber sido cobrados.

Sobre esto, Victor Hugo Rice (actual edil), señaló: "Nosotros no tenemos dinero para devolverle a todos así que vamos a tener que hablar con ellos para llegar a un acuerdo y solucionar este grave problema".

¿Quién es Victor Toro Leiva?

Victor Ramón Toro Leiva es contador auditor de profesión y llegó al sillón edilicio en 1996, donde se mantuvo hasta el 2021.

Fueron 25 años como alcalde de la comuna de San Nicolás en la región de Ñuble.

Luego de lo ocurrido no pudo repostularse en las últimas elecciones municipales, aunque hizo una activa campaña para apoyar a los candidatos de su preferencia. Entre ellos el hoy Gobernador Regional, Oscar Crisóstomo.

Sumado a esto, apenas 16 días después de dejar su cargo el exalcalde fue contratado de planta en la Gobernación como Jefe De División De Infraestructura Y Transporte con un sueldo superior a los 3 millones de pesos.

Y al momento de dejar el municipio, Toro Leiva no había devuelto ni un peso de los cobros irregulares a los vecinos, a pesar de que Contraloría lo había obligado a hacerlo.

Únicamente ha sido su sucesor quien ha realizado esas devoluciones para poder reparar el daño causado.

