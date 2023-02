Sexto retiro del 10%: Estas son las condiciones de algunos diputados para aprobar el proyecto

27 feb. 2023 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos días, el debate sobre el sexto retiro del 10% ha vuelto a ser protagonista de la discusión, ya que en abril podría volver a ponerse en tabla esta iniciativa.

Es un año el que tiene que pasar para que un proyecto rechazado pueda ser abordado nuevamente en la Cámara y es precisamente en el cuarto mes de este 2023 cuando se cumple el plazo desde que la Sala le dio la negativa al proyecto.

Con la proximidad de esa fecha, distintos diputados han tomado la palabra al respecto, transparentando sus posiciones tanto a favor como en contra de un nuevo retiro.

¿Qué han dicho los diputados sobre la posibilidad de un sexto retiro?

Los parlamentarios que se han mostrado abiertos a la discusión de un nuevo retiro argumentan sobre el complejo escenario económico por el cual atraviesa el país.

Esos mismos diputados han advertido que este sexto retiro podría ser aprobado en dos casos: si el Gobierno no presenta más ayudas económicas y no extiende las actuales; el segundo, si es que no se aprueba el proyecto del autopréstamo, el cual permite a los cotizantes retirar sus fondos o parte de estos con la condición de ser devueltos a la cuenta de capitalización.

En ese sentido, el diputado Rubén Oyarzo (PDG), criticó al Ejecutivo. "No vemos ayuda del Gobierno, lamentablemente, a la clase media y a la clase media emergente. ¿Entonces qué queda? Un sexto retiro", aseguró.

Desde la otra vereda, Jaime Naranjo (PS) quien expuso su posición en contra, resaltando los efectos negativos de la aprobación de un proyecto de estas características. "Un nuevo retiro, el único impacto que va a tener real, va a ser incrementar la inflación".

Bajo esos mismos argumentos señalados por Naranjo, el Gobierno se ha mostrado en contra de nuevos retiros de fondos previsionales.

