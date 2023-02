Cadem: Aumenta aprobación del Presidente Boric y un 93% de los encuestados cree que incendios son "provocados"

26 feb. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de febrero, la que abordó, entre sus puntos, el alza en la aprobación del Presidente Gabriel Boric, así como la intencionalidad en el origen de los incendios forestales que afectan al sur del país.

Aprobación Presidencial

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 32% de los encuestados manifestó que aprueba la gestión del Mandatario y un 61% que la desaprueba. Además, 4% "ni aprueba ni desaprueba" y 3% "no sabe / no responde".

Variación respecto a cifras pasadas

Lo anterior, respecto a la consulta realizada el pasado 19 de febrero, exhibe que se marca un aumento de un 2% en la aprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la desaprobación al Mandatario descendió en un 3%.

Cabe destacar que durante el mes de febrero la aprobación del Jefe de Estado solamente aumentó, pasando de un 27% de aprobación obtenida en enero a 30% en febrero.

En contraparte, durante el mes de febrero la desaprobación del Presidente Boric únicamente disminuyó, pasando de un 68% de desaprobación obtenida en enero a 64% en febrero.

Control de los incendios forestales

Ante la interrogante: "¿Ud. cree que la situación de emergencia por los incendios está controlada?", 15% respondió que "sí"; 82% respondió que "no"; y un 3% "no sabe / no responde".

Origen de los incendios

Frente a la consulta: "¿Usted cree que en su mayoría los incendios son provocados intencionalmente por personas o son accidentes...?", 93% de los encuestados respondió que estos "son provocados"; 5% que son accidentes; y 2% "no sabe / no responde".

Principal responsable de los incendios

Frente a la interrogante con alternativas dadas: "¿Quién cree usted que es el principal responsable de los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía?", respecto a quién consideran el principal responsable, los encuestados respondieron de la siguiente manera:

55% cree que son "grupos terroristas".

54% cree que son "pirómanos".

53% cree que son "empresas forestales".

25% cree que son "personas descuidadas".

3% "otros".

3% "no sabe / no responde".

Vale destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 703 casos efectivos de un total de 5.929 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 11,9%.

