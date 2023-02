Senado aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

24 feb. 2023 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes el Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, que rige en la región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío.

La autorización de la herramienta constitucional, vigente desde el 16 de mayo de 2022, debió ser discutida en medio del receso parlamentario y contó con 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.

A diferencia de lo que fue el jueves en la Cámara Baja, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, no pudo asistir al debate, este viernes sí se hizo presente en el hemiciclo. En la instancia se refirió a la intencionalidad detrás de los incendios forestales, a propósito de los emplazamientos de la oposición al respecto.

¿Qué dijo Tohá?

"Los datos nacionales de Conaf llegan a un aproximado de 25% de incendios intencionales. Y esto es más o menos constante todos los años (...) hubo un año, que creo que fue el 2019, que se escapó y fue, póngale, el 44%, pero estos son promedios nacionales", dijo la secretaria de Estado.

Asimismo, sumó que "a veces son muchos más altos en algunas comunas o muchos más bajos en otras. Pero hagamos de cuenta que el dato total fuera 25%, porque las comunas que preocupan a la Sala son comunas donde coincide con que hay disputa y conflicto político, conflicto con las forestales y normalmente ahí es más alto el nivel de intencionalidad del reporte de Conaf, del reporte de las investigaciones, no solo del visual que hacen los brigadistas".

"25% es mucho. Entonces no hay ninguna duda de que la intencionalidad es un problema. Y si es 25% o es 43% no hay ninguna disputa, ninguna razón para generar un conflicto político en torno a si importa o no la intencionalidad. Importa en cualquier caso porque 25% es una cantidad muy alta", aseveró Tohá.

En la misma línea, zanjó que "y si hay dudas con las cifras, que lo vean los técnicos que estudian los incendios. No que lo discutamos como si fuera un tema que tuviéramos que construir un acuerdo político en torno a cuál es el porcentaje".

Todo sobre Macrozona Sur