Gobernador del Biobío por incendios forestales: "En muchos de ellos hay causa de intencionalidad"

23 feb. 2023 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió al debate que se ha generado sobre los posibles orígenes e intencionalidad que pudiera existir detrás de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país.

En conversación con Radio Universo, la autoridad regional comentó que "yo he visto un desfile de cifras distintas. He escuchado un 47% también de intencionalidad en la región del Biobío desde la Unidad de Análisis de la Conaf, y sobre un 65%, desde los madereros".

¿Qué dijo el gobernador?

"Hace más de una década que tenemos gente que le dispara a brigadistas forestales, a los aviones que combaten incendios, y eso que ha ocurrido hace más de una década, lo he podido ratificar a partir de haberme constituido en todos los Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres)", agregó.

Destacó que esto le ha permitido "recabar una serie de antecedentes que hablan de una situación anómala. Doy ejemplos; el alcalde de Contulmo me lleva a recorrer el camino que va a la salida de la comuna y puedo ver con mis ojos, que, en un tramo de 500 metros, cada 50 metros había focos de incendio; en la comuna de Negrete, el superintendente de Bomberos me señala en la reunión que personal que concurre al incendio debe retirarse de un lugar, amenazados con armas de fuego y arma blanca".

"Voy a Mulchén, y el alcalde me explica que simultáneamente, el 2 de febrero, en los cuatro puntos cardinales de la comuna aparece fuego. Voy a Santa Juana, Nacimiento, y la alcaldesa y alcalde me hablan de causas de intencionalidad; voy a Coronel y me muestran en fotografían como se ven cinco o seis focos en línea", denunció.

"Hay causa de intencionalidad"

"Lo que yo quiero decir es, ¿hay incendios en la región? Sí. Hay algunos que son de negligencia, algunos causados por pirómanos y otros que son causados intencionalmente. Eso es una realidad con la que nosotros vivimos", añadió.

Con respecto a las cifras, señaló que en la región se han registrado 118 incendios que han comenzado en "pequeñas fogatitas que han logrado crecer y han quemado casi 200 mil hectáreas; entre esos 118 incendios, puedo decir que en muchos de ellos hay causa de intencionalidad".

"La disputa de porcentajes que pueda tener el Parlamento con el Gobierno u otros servicios, me va poco, me interesa poco, porque lo que importa es que resolvamos los ítems: parar el fuego, acudir con ayuda a las personas que se han quemado", complementó.

ATON

En ese sentido, puntualizó que "más que entrar a contaminarnos con un debate nacional, que muchas veces lo vemos en una dimensión paralela a nuestra vida, con un nivel de belicosidad muy alto, nos interesa que ojalá la realidad de cada una de las regiones sea analizada con la mayor coincidencia con lo que ocurre en la zona".

Finalmente, advirtió que es importante revisar la ley "que tenemos y el procedimiento que existe en Chile para poder condenar a alguna persona, particularmente en materia de incendios, es muy difícil hacerlo".

Todo sobre Incendios forestales