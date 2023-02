Caso Relojes VIP: ¿Cómo Parived utilizaba los cheques de Tonka Tomicic?

23 feb. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", la periodista Laura Landaeta entregó nuevos antecedentes respecto al denominado Caso Relojes VIP, que involucra a Marco Antonio López, más conocido como Parived, quien habría utilizado más de 70 cheques de su expareja, la animadora de televisión Tonka Tomicic, para llevar a cabo el ilícito.

¿Cuándo comenzó a usar los cheques de Tonka?

De acuerdo a Landaeta, López "no tenía el capital suficiente para hacer los negocios más grandes", por lo que él comenzó utilizando sus propios cheques, pero "llega un momento en el que tiene que pagar $140 millones de una sola vez, no tenía la forma de hacerlo, y ahí es cuando tiene que pedirle cheques a Tonka".

La periodista aseguró que todos los cheques eran de garantía: "Inicialmente, él no tenía mayor problema con que se cobraran o no los cheques, porque tenían fondos para cubrirlos, y porque no sabían que estaban siendo investigados".

Sin embargo, una vez que "ellos saben que están siendo investigados, una de las cosas en las que más tiempo invierte Parived es en recuperar la mayor cantidad posible de cheques de Tonka".



¿Cómo usaba los cheques de Tonka?

"Él empieza dejando cheques en garantía, vende la joya, vuelve y cobra el cheque de vuelta y entrega el efectivo", informó la periodista.

No obstante, en una oportunidad, "él vende un reloj muy caro, que estaba malo, entonces tuvo que devolver el dinero y le devolvieron el reloj".

"Y como esta maquinaria funciona, curiosamente, como un reloj... es plata que no existe, entonces empiezan los problemas. No hay plata para comprar y los cheques empiezan a rebotar", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que los mandatos escritos hayan sido cobrados, Landaeta indicó que "Tonka pagó con cheques y él le contesta con un correo y le dice: 'Ahora me toca cobrar tal cheque, este es el desglose de tus pagos, este cheque tiene problemas'. O sea, evidentemente hay transacciones bancarias que se concretan".

Conversación con un joyero

En la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso la periodista, se da cuenta de una conversación de Parived con un joyero, quien tiene problemas para pagar con los cheques que son de propiedad de la animadora de televisión.

El documento indica: "Daniel (el joyero) le dice que hay que ver bien todos los cheques, porque hay algunos que pueden caducar y que habría que hacerlos de nuevo, contestando Marco que su mujer no tiene chequera y que el Banco de Chile donde ella mantiene su cuenta y chequera se encuentran cerrados".

