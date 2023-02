"Dijeron que ya no me iban a pagar": El Rey del Oro aseguró tener vínculos comerciales con Parived y Tonka Tomicic

23 feb. 2023 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes entregan mayor claridad sobre la relación de Marco Antonio López, más conocido como Parived, y la organización delictiva en la que habría tenido participación.

Hay 76 cheques de la animadora Tonka Tomicic involucrados en el polémico Caso Relojes.

El matinal Mucho Gusto de Mega entrevistó en exclusiva al Rey del Oro, quien asegura que Parived y Tonka le deben dinero.

¿Cuáles son las pruebas?

La policía maneja fotografías de encuentros, conversaciones telefónicas y también de WhatsApp. Hay teléfonos intervenidos que han podido entregar pruebas con mayor claridad.

Imágenes demuestran que Marco Antonio López se habría reunido con Estrella Dinamarca, quien es considerada por la justicia como la lider de la organización criminal del Caso Relojes.

Las reuniones serían, según la investigación oficial, para gestionar un intercambio de cheques que Parived le entregaría por relojes aparentemente robados.

Cabe destacar que, según la carpeta investigativa, en repetidas ocasiones se ve a López asistir a estos encuentros en vehículos que son propiedad de la animadora Tonca Tomicic.

¿Hay vínculo entre "El Rey del Oro" y Tonka?

La investigación ha logrado determinar reuniones de Parived con “El Rey del Oro", o Harol Vilches (su nombre real) además de Domingo Jalil, principal financista de la agrupación criminal.

Utilizaban como centro de encuentros el Hotel Sheraton de Santiago, reuniones que habrían tenido directa relación con el caso.

El matinal Mucho Gusto entrevistó en exclusiva al denominado Rey del Oro, quien asegura que mantenía vínculos comerciales con la pareja Lopez-Tomicic.

“Quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”, denunció Vilches en la conversación que tuvo con Paulina de Allende-Salazar para Mucho Gusto.

Harold señala que los conocía ya desde hace un año y medio y que incluso estuvo en la casa de Parived y Tonka. Sin embargo, no hay pruebas que conecten a la animadora Tonka Tomicic con Vilches.

¿Qué se sabe sobre "El Rey del Oro?

Harold Vilchez comenzó a contrabandear oro cuando tenía apenas 20 años y en su momento fue considerado el mayor contrabandista de oro en sudamérica.

Cabe destacar que en 2016 fue condenado por diversos delitos tributarios y ahora se suma la relación con el Caso Relojes.

