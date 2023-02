Parived habla por primera vez por Caso Relojes: "No tengo miedo, porque todo será consecuente a lo que sea justo"

10 feb. 2023 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

Marco Antonio López Spagui, más conocido como "Parived", habló por primera vez tras verse envuelto en el bullado Caso Relojes VIP, que hace menos de dos semanas terminó con la PDI allanando la casa de su expareja, la animadora Tonka Tomicic, junto a varios otros domicilios en la región Metropolitana.

¿Qué dijo Parived?

En entrevista exclusiva con La Tercera, Parived señaló que "se dicen tantas cosas, que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco".

"Uno nunca está preparado para esto. Finalmente, te viene una sensación de shock, sobre todo porque tú sientes también la angustia de Tonka", añadió.

"Al decir que yo soy el causante de la pena, deberíamos determinar cuál es la pena realmente, cuál es la circunstancia. Hasta el momento, no existe ninguna verdad establecida", comentó al citado medio.

"Yo no soy una figura pública"

Marco Antonio López hizo énfasis en "la sobre dimensionalidad de la circunstancia, porque no es normal, la suerte de hiper amplificación".

Respecto de este punto, se le consultó si lo mediático del caso se deba a que se trata de figuras públicas, a lo que respondió: "Pero yo no soy una figura pública. Yo solamente he sido el compañero de una figura pública".

Posteriormente, aclaró que "la Fiscalía nunca me ha citado a mí, en el sentido para dar algún tipo de testimonio. Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas".

Sus círculos de confianza

En cuanto a si fue la cercanía con ciertas personas la que terminó por involucrarlo en el caso Relojes VIP, manifestó que "yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas. Sobre interpretaciones, visuales, no se puede argumentar nada".

Parived también se refirió a su relación con Harold Vilches, conocido como el Rey del Oro, quien está condenado, y Domingo Jalil, quien se encuentra en prisión preventiva.

"Yo no leí los diarios ni le pregunté cuando los conocí en un café. Las circunstancias de por qué los conocí no tiene nada que ver con lo que se especula. Yo tampoco sé si lo que dicen es real. Eso cae en manos de la justicia", sostuvo.

En cuanto a si ellos eran sus amigos, respondió que "los entornos en que uno se mueva o con las personas que uno toma un café, no tienen directa relación con una afinidad o no afinidad determinada".

"No tengo miedo, porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo", afirmó.

Su relación con Tonka Tomicic

Durante la entrevista, fue consultado sobre su relación con la animadora de televisión, Tonka Tomicic, quien declaró hace algunos días que ambos se habían separado.

Al respecto, aseguró que "yo nunca elegí una situación pública. Yo simplemente me enamoré de una persona".

También, se refirió a las burlas que muchas veces recibió: "'Pero cómo Tonka está con este viejito' o había gente que decía que yo andaba con una bata. Tantas cosas, que tenía una secta, que se levanta tarde, flojo", comentó, aclarando que "yo me levanto a las cinco".

"Nunca llegué al imaginario de la pareja perfecta"

"¿Por qué yo no me presenté para que me conocieran? Es muy simple, porque en una relación de pareja, si una persona ya está híper expuesta, imaginarme que yo me expusiera era invivible en una relación", explicó,

"La gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, las circunstancias, las parejas perfectas. Y yo nunca llegué el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta", expresó Marco Antonio López.

En la instancia, se le preguntó si la causa penal habría desencadenado el quiebre matrimonial, a lo que contestó que "no es así", ya que "esto venía desde hacía tiempo. Es una cosa que venía conversada, es un proceso anterior".

En cuanto a si el quiebre tiene vuelta atrás, indicó: "¿Alguien sabe lo que va a pasar en el futuro? ¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida? Yo no me siento culpable desde esa perspectiva. Creo que uno siempre tiene que actuar en consecuencia por lo que uno es, y no en consecuencia de lo que los demás quieren que uno sea".

